Clasificación general del Tour de Polonia 2026: Santiago Buitrago y Juan Guillermo Martínez se lucieron

Aunque la delegación colombiana quedó disminuida por el retiro de Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), la ilusión del Tour de Polonia 2026 sigue viva gracias al desempeño de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en el lote de favoritos.
Buitrago ha trabajado para subir puestos en la clasificación general y es uno de los candidatos a terminar en el ‘Top 10′ el próximo domingo.
Este viernes, 7 de agosto, resistió los dos puertos de montaña categorizados en el recorrido oficial de la quinta etapa y llegó dentro del lote principal a las rampas definitivas camino a la línea de meta ubicada en Kocierz Resort.
Victoria de Jan Christen
La etapa 5 inició con el comunicado oficial del UAE Team Emirates, en el que explicó las razones del retiro de su líder João Almeida y del velocista colombiano Juan Sebastián Molano.
“Lamentablemente, Benoît Cosnefroy y Juan Sebastián Molano se vieron obligados a abandonar tras la caída de ayer. Esta mañana, João Almeida no tomará la salida, después de caerse en el mismo incidente. Nos complace informar que no hay fracturas, y los tres chicos ahora regresarán a casa para descansar de cara a sus próximas carreras”, apuntó la escuadra emiratí.
We’re ready for stage 5 of the @Tour_de_Pologne, from Opole to Kocierz Resort 🇵🇱— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 7, 2026
Unfortunately, Benoît Cosnefroy and @sebasmolano_ were forced to abandon following yesterday’s crash. This morning, @JooAlmeida98 will not take to the start, after falling in the same incident.
We… pic.twitter.com/Ukte4Tz3jL
La fuga del día se mantuvo hasta los últimos tres kilómetros, cuando sus integrantes fueron absorbidos por el pelotón. Aunque el muro final no estaba categorizado como un puerto de montaña, las duras rampas provocaron ataques entre los favoritos.
Jan Christen (UAE Team Emirates) fue el primero en lanzarse, seguido por el colombiano Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL). Detrás de ellos venían los otros favoritos tratando de sacar diferencias para la clasificación general.
Christen alcanzó a ver perdidas sus opciones ante el contraataque de Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), pero forzó la máquina y le dio otra alegría más a la dirección deportiva del UAE Team Emirates.
Christen, Brenner and again Christen! Two big junior stars battling it out and it's Jan Christen who wins the stage! Brilliant finale 👍 #TdP2026 pic.twitter.com/qqJloL6IcX— Eemeli (@LosBrolin) August 7, 2026
El sábado se disputará la etapa reina y el domingo habrá contrarreloj individual para definir el campeón del Tour de Polonia 2026. Hasta ahora, el dueño de la camiseta amarilla es Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike).
Clasificación general - Tour de Polonia 2026 (Etapa 5)
1. Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) - 21:09:49
2. Christian Scaroni (XDS Astana), a 6″
3. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), a 15″
4. Jan Christen (UAE Team Emirates), a 18″
5. Luois Barré (Visma-Lease a Bike), a 23″
6. Matteo Sobrero (Lidl-Trek), a 23″
7. Finn Fischer-Black (Bora-Hansgrohe), a 28″
8. Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM), a 28″
9. Alberto Bettiol (XDS Astana), a 28″
10. Andreas Kron (Uno-X Mobility), a 32″.
…
18. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 50″
20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 51″.