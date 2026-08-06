Así quedó la clasificación general del Tour de Polonia: Santiago Buitrago sube como espuma

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se consolidó como la carta colombiana para pelear por el título del Tour de Polonia 2026. El escalador bogotano subió 57 puestos en la etapa 4 y se metió al top 20 de la clasificación general.

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Por delante le quedan tres etapas para demostrar sus cualidades como jefe de filas y meterse en la discusión con los principales favoritos.

La delegación colombiana quedó disminuida por el retiro de Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), quien salió malherido tras estar implicado en la numerosa caída de este jueves.

Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL) es el otro colombiano que está disputando el Tour de Polonia 2026.

Bart Lemmen, nuevo líder

El neerlandés Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) firmó un doblete este jueves en el Tour de Polonia, al imponerse entre Zagan y Karpacz en la etapa 4, marcada por la lluvia, y arrebatarle la camiseta amarilla al italiano Jonathan Milan (Lild-Trek).

A los 30 años, el corredor del Visma-Lease a Bike consiguió su primera victoria en una prueba del World Tour.

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Luego de tres etapas llanas, todas ganadas por el velocista Jonathan Milan, el recorrido se endureció con dos ascensiones de primera categoría en Baja Silesia, en la región de los Montes Gigantes, a lo largo de la frontera con la República Checa.

La lluvia provocó una caída a 40 km de la meta, en la que se vio involucrado uno de los favoritos, el portugués Joao Almeida, además del colombiano Juan Sebastián Molano.

Inicialmente prevista sobre 175 km, la etapa se acortó en 15 km y se suprimió la penúltima ascensión. Quedaba así la subida final, donde Bart Lemmen impuso su potencia y se adelantó por escaso margen al italiano Christian Scaroni. El francés Axel Laurance terminó tercero, a 14 segundos.

MASIVA CAÍDA EN LA ETAPA 4



Varios ciclistas terminaron en el piso durante una curva en el Tour de Polonia.



➡️ La carrera fue detenida momentáneamente.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/OxeGYk6qj7 — DSPORTS (@DSports) August 6, 2026

Clasificación general - Tour de Polonia 2026 (etapa 4)

1. Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) - 16:16:12.

2. Christian Scaroni (XDS Astana), a 6″.

3. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), a 26″.

4. Matteo Sobrero (Lidl-Trek), a 27″.

5. Finn Fisher-Black (Bora-Hansgrohe), a 28″.

6. Louis Barré (Visma-Lease a Bike), a 28″.

7. Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM), a 28″.

8. Alberto Bettiol (XDS Astana), a 28″.

9. Aaron Dockx (Alpecin), a 28″.

10. Andreas Kron (Uno-X Mobility), a 32″.

...

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 33″.

28. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 42″.

DNF. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).