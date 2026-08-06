Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026: gran día de Nairo Quintana en la etapa reina

Nairo Quintana (Movistar Team) hizo un trabajo espectacular en la etapa reina de la Vuelta a Burgos 2026. El colombiano se puso el overol y marcó el ritmo en cabeza del pelotón a favor de su jefe de filas, el corredor español Enric Mas, que tiene intenciones de pelear por la clasificación general.

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Y es que la fuga puso en peligro el puesto de varios favoritos. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) encabezó la escapada, sacando más de tres minutos de diferencia, acompañado por Diego Uriarte (Kern Pharma), Milan Vader (Pinarello Q36.5) e Iker Mintegi (Euskaltel Euskadi).

La neutralización de ese ataque se dio hasta el inflable de los últimos 10 kilómetros, cuando Nairo Quintana apretó el acelerador y ubicó a Enric Mas en la parte alta del lote principal.

Sin preocupaciones por la fuga, los ataques entre los favoritos se empezaron a dar en las primeras rampas del Puerto del Escudo (categoría especial). El primero en salir fue Oscar Onley (Netcompany Ineos), marcado de cerca por Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y un poco más atrás Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Nairo Quintana marcó ritmo en el lote de favoritos durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2026. Foto: Getty Images

Victoria y liderato de Felix Gall

Cuando ya estaba lanzada la carrera en el ascenso hacia la meta, la lluvia se hizo presente sobre el recorrido y complicó la situación para los ciclistas que venían persiguiendo a ese colectivo de Onley y Gall.

Bajo el agua y con un fuerte viento de cara, Felix Gall enseñó los dientes y se fue por delante en solitario para quedarse con la victoria de la etapa 3.

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Oscar Onley, líder de la clasificación general, cruzó la meta en cuarto lugar. Para mantener la camiseta violeta, necesitaba terminar en el podio y ganar bonificación; sin embargo, no pudo con el ritmo de Giulio Ciccone (2.°) y Giulio Pellizzari (3.°).

Felix Gall es el nuevo líder de la general y solo debe aguantar dos etapas más para coronarse campeón. Su gran examen será el sábado disputando el duro ascenso a las Lagunas de Neila, puerto fuera de categoría al 9,1 % de inclinación media.

Clasificación general - Vuelta a Burgos 2026 (etapa 3)

1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 12:18:18.

2. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 6″.

3. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 8″.

4. Enric Mas (Movistar Team), a 27″.

5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling), a 29″.

6. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 43″.

7. Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), a 49″.

8. Léo Bisaux (Decathlon CMA CGM), a 55″.

9. Jarno Widar (Lotto Intermarché), a 56″.

10. Clément Berthet (Groupama FDJ), a 1′00″

...

26. Nairo Quintana (Movistar Team), a 2′21″

37. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 3′07″

40. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 4′40″

63. Diego Pescador (Movistar Team), a 8′51″

69. Brandon Rivera (Netcompany Ineos), a 10′12″.