Aston Villa vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver el partidazo de Luis Díaz en pretemporada

Después de jugar 12 minutos contra Jeju United en Corea del Sur, el siguiente examen de Luis Díaz será mucho más exigente enfrentando al Aston Villa en Hong Kong.

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Bayern Múnich se encuentra haciendo una gira de amistosos por Asia y citó a Lucho entre la lista de convocados. Aunque el colombiano no sería titular, el técnico Vincent Kompany prometió que todos los jugadores tendrían minutos en cancha.

Según las declaraciones del estratega belga, Luis Díaz todavía no está listo para asumir una cantidad de minutos considerable. La razón es que acabó de regresar de sus vacaciones y necesita tiempo de entrenamiento para retomar el ritmo competitivo.

El partido de Aston Villa vs. Bayern Múnich se disputará este viernes, 7 de agosto, a las 7:00 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de Claro Sports y su canal oficial de YouTube.

Aston Villa es el actual campeón de la Europa League y la próxima semana estará enfrentando al París Saint-Germain en la Supercopa de Europa. Bayern Múnich sabe que será un rival de peso para medir sus fuerzas y empezar a preparar el debut en la Bundesliga.

“Aston Villa es un equipo de primer nivel con un entrenador muy bueno. Tienen una plantilla amplia y alinearán mucho talento. Ya han jugado más amistosos que nosotros, pero para nosotros es un buen desafío. Es un partido en el que aprenderemos mucho sobre la condición física de nuestro equipo. Será un buen partido para nosotros”, declaró Kompany en rueda de prensa.

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También habló sobre la diferencia entre la Premier League y la Bundesliga. “Muchas de estas comparaciones entre ligas son sencillas; hay que mirar los recursos financieros. La Premier League tiene los mayores recursos financieros, por eso es la mejor liga del mundo. Para mí, diría que la Bundesliga es la segunda”, explicó.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: Xinhua via AFP

Kompany tiene claros sus objetivos con el Bayern Múnich. “Ahora mismo, diría que nuestro objetivo es ganar la Champions League; no hay duda al respecto. Y a lo largo de la temporada, seguiré diciendo que necesitamos centrarnos en el próximo partido. Para lograrlo (ganar la Bundesliga, la Copa y la Champions League) necesitamos que todo el equipo esté en forma y saludable”, indicó.

“Necesitamos aprovechar bien los nuevos fichajes y mejorar el equipo. Ya lo hemos hecho, pero con suerte nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos”, finalizó.

¿A qué hora y dónde ver Aston Villa vs. Bayern Múnich?