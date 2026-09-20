Remco Evenepoel quedó campeón de contrarreloj del Mundial de Ciclismo: así le fue a los colombianos

Remco Evenepoel hizo historia: se convirtió en el primer ciclista en ganar cuatro veces consecutivas la contrarreloj mundial en ruta, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y a la joya francesa, Paul Seixas, este domingo en Montreal.

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A sus 26 años, el corredor belga se unió en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma seguida.

“Ese era el objetivo, evidentemente, una enorme fuente de motivación. Estoy muy contento. Ha sido una experiencia magnífica, una forma estupenda de empezar estos campeonatos”, afirmó el flamante vencedor.

Evenepoel se impuso con 57 segundos de ventaja sobre Ganna y 1:13 minutos sobre Seixas, quien consiguió su primera medalla mundial con apenas 19 años.

Con el triunfo, sentó las bases para un posible doblete, ya que puede convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la carrera en ruta de una misma edición del Mundial.

Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) ganando la etapa 15 del Tour de Francia. Foto: AFP

Ya hizo suya una hazaña similar en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se colgó la medalla de oro en ambas pruebas.

Evenepoel confirmó con esto su dominio en una disciplina en la que se está consolidando cada vez más como el mejor especialista de todos los tiempos.

El ciclista del Red Bull Bora ha ganado 12 de las últimas 13 contrarrelojes en las que ha participado.

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La única que se le escapó fue la muy atípica crono de montaña de Peyragudes, en el Tour de Francia 2025, donde acabó abandonando al día siguiente, sin fuerzas.

Este año, además, ha disfrutado de su mejor temporada al ganar la Amstel Gold Race, la Clásica de San Sebastián y el Gran Premio de Quebec. Quedó segundo en el Tour, por detrás del esloveno Tadej Pogačar.

Evenepoel será uno de los grandes favoritos de la prueba reina del próximo domingo, junto a Seixas, el mexicano Isaac Del Toro —sexto en la crono—, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel.

Walter Vargas, ciclista colombiano. Foto: AFP

“Ahora tengo bastante tiempo para recuperarme. A partir del martes, concentración total en el domingo”, subrayó.

En el caso de los colombianos, hubo dos representaciones en la prueba masculina: Walter Vargas terminó en la posición 37, a 3:48 de Evenepoel, y Brandon Smith Rivera quedó en la casilla 45; tuvo una diferencia de 5:53 frente al ganador.