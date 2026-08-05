Gesto de Luis Díaz en Corea es aplaudido: video de 140 mil vistas lo resalta Bayern Múnich

Menos de 15 minutos jugó Luis Díaz en el amistoso vs. Jeju SK de Corea del Sur en la gira de pretemporada que hace el equipo alemán con miras a afrontar su temporada en Alemania, así como también en Europa.

El colombiano fue usado poco por Vincent Kompany, quien considera que el guajiro no está apto aún para un partido completo. La carga de partidos, sumada el año pasado a la que se le sumaron los del Mundial 2026, hace necesario que se lleve con cautela el tiempo que entre en campo.

Luis Díaz entró para los últimos minutos del partido ante Jeju United. Foto: Getty Images via AFP

Si bien fue poco lo jugado por el cafetero en el triunfo 2-1 de los suyos, el colombiano dejó una imagen que ha sido difundida por las redes oficiales del Bayern, donde le aplauden un gesto de juego limpio con un rival.

En la grabación corta, pero que ya está cerca de llegar a las 150 mil visualizaciones, Díaz Marulanda ayuda a un rival para que no tenga un problema físico mayor. Le extiende la pierna derecha y, posteriormente, le ayuda a levantarse.

Esa situación ha generado que Luis Díaz sea resaltado por su club, pero también por los aficionados locales y visitantes que ven en el surgido en Barranquilla y Junior un deportista íntegro.

“No está listo”

Hace unos cuantos días que Lucho se reincorporó a la disciplina del Bayern Múnich. Sus entrenamientos con el elenco germano han sido pocos y, a eso obedece que no haya jugado más minutos contra los coreanos.

El calendario de los de Múnich en la pretemporada marca que en los próximos días tendrán partidos de preparación también contra Aston Villa, de Inglaterra, y Leipzig, de Alemania, antes del primer juego oficial vs. Borussia Dortmund por la Supercopa.

Sobre una titularidad de Díaz en la siguiente salida del Bayern, el DT Kompany se mostró honesto y dio a conocer desde ya, que no lo alineará de entrada, dando sus motivos para determinarlo.

“Creo que los jugadores que jugaron 30 minutos hoy podrán jugar 60 minutos el viernes. Y aquellos que jugaron 60 minutos hoy jugarán 30 el viernes”, aseguró. “Lucho Díaz, Laimer y Stanišić aún no están listos para eso”, dijo.

Vincent Kompany dio detalles sobre la nómina titular para el amistoso ante Aston Villa. Foto: FC Bayern // Getty Images

¿Cuándo se juega el Bayern Múnich vs. Aston Villa?

Audi Summer Tour: amistoso.

amistoso. Lugar : Kai Tak Sports Park, Hong Kong.

: Kai Tak Sports Park, Hong Kong. Fecha y hora: viernes 7 de agosto, 7:00 a. m. (COL).

Así las cosas, habrá que esperar al próximo juego amistoso frente a Leipzig, que está previsto para el sábado 15 de agosto, si ese día sí es de la partida el hombre de Selección Colombia.

Mundial y desgaste acumulado

Durante la temporada 2025-26 con el Bayern Múnich, Luis Díaz disputó 51 partidos oficiales en todas las competiciones. Su balance fue de 26 goles y 19 asistencias, distribuidos así: 32 encuentros de Bundesliga, 12 de Liga de Campeones, seis de Copa de Alemania y uno de la Supercopa alemana.

Luis Díaz celebrando el título de la DFB Pokal con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: Getty Images

Con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Luis Díaz jugó 5 partidos, siendo titular en todos ellos. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia hasta los octavos de final, donde llegó la Tricolor.