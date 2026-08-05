Este viernes 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella se posesionará en la ciudad de Cali como el nuevo presidente de Colombia para comenzar a regir su cargo durante los próximos cuatro años.

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Dentro de este proceso, el mandatario será el encargado de gestionar los proyectos que considere necesarios para fortalecer el desarrollo del país, así como prestar atención a las propuestas de varios sectores.

Dentro de ellas se encuentra el aspecto de movilidad y de transporte, en donde varios organismos vinculados con el área han compartido comentarios para renovar el parque automotor de la nación.

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia ha generado pronunciamientos de diferentes gremios relacionados con la movilidad y el transporte. Foto: Getty Images

Uno ha sido la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), la cual ha emitido una carta dirigida al próximo mandatario del país, en donde comentan acerca de las preocupaciones que se viven en el sector y posibles alternativas para mejorar el sector, entre ellas relacionadas con el IVA.

La propuesta del concesionario

Aconauto se refiere dentro de su comunicado dirigido al gobierno entrante sobre el IVA (Impuesto al Valor Agregado), en donde indican que este cargo extra deriva en que los vehículos del país sufran de sobretributación.

Son ante estos que el concesionario le recomienda al presidente electo Abelardo De La Espriella interceder por medio del Ministerio de Hacienda y reducir por la mitad el IVA que es aplicado a los vehículos nuevos, además de eliminar el Impoconsumo.

La entidad asegura que, por medio de estas dos medidas, se podrá ampliar el acceso para consumidores, además de estimular el volumen de ventas y fortalecer un recaudo por medio de una mayor actividad económica formal.

El gremio de concesionarios pidió reducir a la mitad el IVA de los vehículos nuevos y eliminar el Impoconsumo para dinamizar el sector. Foto: Hyundai

Otros puntos que mencionaron fueron el de revisar y derogar la obligación de aportar al Fopat el 25% del valor de cada vehículo de carga nuevo que se pretenda matricular.

La afirmación de Aconautos deriva de que, si se implementa la tarifa, se desincentiva la adquisición de unidades nuevas y se dificulta la modernización del transporte de carga.

El concesionario ha aclarado que está dispuesto a trabajar de manera conjunta con la administración de Abelardo De La Espriella, así como a mostrar su interés en participar en políticas vinculadas con la movilidad y el transporte del país.

“Colombia tiene todo el potencial para ser ese ‘país milagro’ que visualiza el presidente electo Abelardo de la Espriella, y en lo que se refiere al sector automotor, que puede llegar a ser de unas 500 mil unidades anuales, pero una vez se corrijan varias incoherencias”, explica Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto.