Este sería el nuevo equipo de Jáminton Campaz: llegó oferta millonaria y “pidió ser transferido”

Jáminton Campaz está presionando para salir de Rosario Central. Así lo informa el Diario Olé desde Argentina, haciendo referencia a una oferta que llegó desde México y habría provocado la decisión de no presentarse a entrenar.

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Su primera ausencia fue el martes, dos días después de haber sido determinante para la victoria ante River Plate en el Monumental. “El colombiano llegó al predio de Arroyo Seco, mantuvo una charla con el entrenador Jorge Almirón y le informó que no iba a trabajar junto al plantel. Luego de esa decisión, abandonó las instalaciones y encendió una situación que hasta ese momento parecía encaminada a resolverse entre las partes”, apuntó Olé.

Las cosas se complicaron aún más este miércoles. Campaz no se presentó a entrenar con el resto del equipo y muchos periodistas argentinos aseguran que está decidido a irse.

América de México es el club interesado en los servicios del colombiano. La última oferta habría alcanzado los seis millones de dólares; sin embargo, Rosario Central la rechazó.

“El colombiano se plantó, no entrenó y pidió ser transferido”, confirmó el periodista Germán García Grova, quien ha estado entregando detalles sobre el desenlace de esta novela.

El Diario Olé añadió que “desde el entorno del futbolista entienden que es una oportunidad importante para su carrera y que el América puede ofrecerle un contrato superior al que actualmente percibe en Rosario Central”.

“La dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso considera que la oferta inicial no representa el verdadero valor del jugador y pretende una cifra mayor para desprenderse de una de sus principales figuras”, apuntaron en el reconocido medio argentino.

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¿Quién es Jáminton Campaz? Trayectoria, logros y títulos

Jáminton Campaz es un futbolista colombiano de 26 años que llegó a Rosario Central en el 2024 por 1.5 millones de dólares. Muy rápido se convirtió en pieza clave del equipo entonces dirigido por Miguel Ángel Russo y se coronó campeón del torneo local.

Jáminton Campaz, atacante de Rosario Central, en el partido vs. River Plate. Foto: Getty Images

La carrera de Campaz empezó en 2019 con la camiseta del Deportes Tolima. Sus cualidades técnicas y físicas hicieron que Gremio de Brasil pusiera tres millones de dólares para ficharlo en 2021.

Aunque en el fútbol brasileño no brilló como se esperaba, Rosario Central lo contrató con gran expectativa y se llevó una sorpresa con la calidad de un jugador de proceso en las divisiones menores de la Selección Colombia.

Campaz ha disputado un total de 135 partidos con la camiseta de su club actual, marcando 21 goles y dando 17 asistencias. Según Transfermarkt, su valor en el mercado es de 5.5 millones de dólares, es decir, menos de lo que está ofreciendo América de México para ficharlo.