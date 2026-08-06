Comunicado oficial de la Fifa sobre el futuro de Infantino y la sede de la final del Mundial 2030

Gianni Infantino no será destituido de su cargo por el proyecto de inversores privados y la sede del Mundial 2030 tampoco ha sido prometida al Gobierno de Marruecos. Así lo anunció la Fifa en un comunicado oficial después de la reunión del Consejo que se llevó a cabo en Rabat.

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La Fifa reconoció “que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta (de inversión privada) a los medios de comunicación. Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse”.

El ente rector señaló que los miembros de su Consejo de Dirección, presentes en la reunión, reafirmaron su “pleno apoyo” a Infantino, a quien reconocieron como el único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro.

El comunicado fue emitido horas después de la reunión de los principales responsables de la Fifa, celebrada en la sede de la organización para África, en el Complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat (Marruecos).

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ha sido duramente criticado por la última propuesta para la inversión privada en la organización. Foto: AP Photo/STR

Los miembros del Consejo de Dirección de la Fifa reafirmaron su “pleno apoyo” a Gianni Infantino. Foto: AP Photo/STR

Infantino tambalea en el cargo

Al frente de la Fifa desde hace una década, Infantino ha impulsado proyectos de gran alcance y hace unos días anunció la creación de una sociedad externa, Fifa Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como el Mundial, con participación de inversores privados.

Presentado por sorpresa el 28 de julio, después de que la prensa revelara su existencia, el proyecto fue retirado a finales de la semana pasada ante la oposición de numerosos actores del fútbol, entre ellos la Uefa, la confederación europea.

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Pero las críticas no cesaron y la Fifa buscó este miércoles bajar la tensión al reconocer errores en la gestión del proyecto bajo el liderazgo de Infantino. “No fue nuestra intención que el Consejo ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, que debería haberse gestionado de otra manera”, afirmó el organismo.

“La propuesta FFE, que habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro de la Fifa y del Consejo de la Fifa, ya no está sobre la mesa”, apuntó el comunicado.

Desmienten a Marruecos como sede de la final del Mundial 2030

Gianni Infantino se ha refugiado en Marruecos, mientras le caen críticas desde todas las latitudes. Ese viaje reforzó el reporte de The Times, en el que se aseguraba que había prometido al Gobierno marroquí que tendría la final del Mundial 2030 a cambio de darle su apoyo para las elecciones de 2027.

La Fifa calificó dicha información como algo “falso y engañoso”.

El Mundial 2030 se llevará a cabo en tres sedes ya confirmadas por el propio Infantino: España, Portugal y Marruecos, que todavía están pendientes de definir las ciudades sede y la cantidad de partidos que acogerá cada uno.

Paraguay, Argentina y Uruguay también tendrán partidos de esa Copa del Mundo en su país, como conmemoración del primer Mundial, que se celebró en 1930.

*Con información de la AFP.