No paran de salir noticias controvertidas sobre Gianni Infantino. En las últimas horas, el medio The Times publicó el titular: “Gianni Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial de 2030 a cambio de apoyo”.

Al parecer, el máximo dirigente del fútbol, luego de la oposición que le hicieron y que tumbó el plan que tenía de privatizar la Copa Mundo, teme por lo que será su futuro al mando de la entidad.

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En busca del respaldo de sectores que considera importantes, estaría ofreciéndole a Marruecos albergar la final de la próxima cita orbital, en lugar de España, otra de las sedes.

Sobre el propósito que tendrían estos movimientos, el medio mencionado aseveró: “El presidente de la Fifa intenta persuadir a los países para que emitan declaraciones de respaldo mientras aumenta la presión sobre él para que dimita”.

Una jugada con sentido

Marruecos se ha convertido en uno de los aliados más importantes de Infantino en el último tiempo. Además, allí se celebrará, en marzo de 2027, la votación que elegirá al nuevo presidente de la Fifa, lo que convierte al país en un escenario de gran relevancia para el futuro de la institución.

Adicionalmente, España y Marruecos libran una batalla para albergar la final del Mundial, torneo que se jugará en cuatro años.

El estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, esperaba competir por albergar este importante partido y lo hará, pero tendrá que enfrentarse a la candidatura de Marruecos, país en el que se construye el Hassan II Stadium, con capacidad para unos 115.000 espectadores, y que será uno de los estadios más impresionantes del mundo.

En Marruecos hizo campaña

Pese a las críticas y a la presión que enfrenta, Gianni Infantino no da señales de modificar sus planes. Hace unas semanas visitó Marruecos, uno de los países que albergará la Copa del Mundo de 2030.

Durante su intervención, aseguró: “Es un verdadero honor y placer poder estar aquí”. Luego, añadió: “Dios bendiga al gran reino de Marruecos, a su majestad el Rey y a todo el pueblo marroquí”.

Al referirse al ambiente que espera encontrar durante la cita orbital dentro de cuatro años, destacó lo siguiente: “Los marroquíes son apasionados del fútbol que disfrutan celebrando a su selección nacional con alegría y entusiasmo”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images

Más adelante, el presidente de la Fifa se mostró convencido del éxito del torneo y afirmó sobre el próximo Mundial: “Sin duda, será el más grande de la historia”.

Finalmente, elevó aún más sus elogios hacia el país anfitrión al expresar: “Será la mejor porque se celebrará en el país hermoso más hermoso de todos, Marruecos”. Para cerrar su discurso, concluyó con un mensaje dirigido a los presentes: “Están listos para recibir al mundo para 2030. ¡Viva Marruecos!”.

Estos discursos políticos afianzan la información que salió hace poco y que vuelve a ponerlo en el ojo del huracán por las estrategias con las que buscaría aferrarse al poder. En los próximos días estará en Colombia, en medio de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.