Definidos los finalistas de la Liga Femenina 2026: Santa Fe y Deportivo Cali pelearán el título

Ya se conocieron los dos finalistas de la Liga Femenina de este 2026: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se verán las caras en el partido definitivo por el título.

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En el primer turno de este domingo, 20 de septiembre, las del Valle del Cauca mostraron por qué son una de las favoritas para quedarse con el campeonato: golearon a Atlético Nacional 4-0.

En el partido de ida, las calañas habían logrado la ventaja por 2 a 1, por lo que venían con la tranquilidad, mientras que las paisas tenían la presión encima.

La faena de las azucareras inició a los 38 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Ingrid Guerra. Tan solo siete minutos después, la jugadora repetiría y pondría el segundo en el marcador.

Imagen de la final femenina. Foto: El País

Cuatro minutos después de que iniciara el segundo tiempo, Melanin Aponzá envió el balón al fondo de la red y amplió la ventaja. Ya a los 80′, Jhoana Bermeo anotó el cuarto y cerró el partido.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz Arce clasificaron a la final y buscarán la estrella, mientras que Atlético Nacional deberá comenzar a pensar en el próximo torneo.

En el segundo turno, Millonarios y Santa Fe se enfrentaron en el Estadio El Campín, en donde estuvieron más de nueve mil personas. El compromiso de ida terminó 2 a 2, por lo que ambos tenían que salir a ganar.

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El primer golpe lo dio el León: Daniela Garavito puso el 1-0 a los 36 minutos, sorprendiendo al cuadro local que tenía un poco más de control.

Ya en la segunda mitad, las embajadoras tuvieron que salir en busca de la anotación. El trabajo daría sus frutos a los 58′, cuando Isabela Sánchez Aguirre empató el juego.

Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que solo cuatro minutos después Mariana Zamorano anotó el 2 a 1. El compromiso terminaría así y las dirigidas por Omar Antonio Ramírez clasificaron a la final.

De esta forma, Santa y Deportivo Cali se verán las caras en la definición por el título.