Cuadrangulares de la Liga Femenina 2026: así quedaron conformados los grupos tras el sorteo

La Liga Femenina 2026 empezó a definirse. Este jueves, 20 de agosto, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares y así quedaron definidos los grupos:

Con esto salió Edwin Cardona por nuevo fichaje que hizo Atlético Nacional: no lo intimida

Grupo A

Atlético Nacional

Internacional de Palmira

Inter de Bogotá

Millonarios

Grupo B

América de Cali

Orsomarso

Deportivo Cali

Independiente Santa Fe

En la primera fecha de los cuadrangulares, Millonarios será local frente a Inter de Bogotá, Atlético Nacional recibirá a Internacional de Palmira, Santa Fe se verá las caras contra Orsomarso y habrá clásico vallecaucano de América de Cali vs. Deportivo Cali.

Así es el formato de los cuadrangulares en la Liga Femenina

A diferencia de lo que sucede en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, la Liga Femenina da cupo a los dos mejores equipos de cada grupo para clasificar a la semifinal.

Una vez se disputen las seis fechas de esta fase, los dos mejores clasificados de cada cuadrangular se enfrentarán entre sí para definir a los dos finalistas:

1° del grupo A vs. 2° del grupo B

1° del grupo B vs. 2° del grupo A

Estalla otro escándalo de apuestas en el FPC: club denunció intento de soborno a sus jugadores

Esto se hace con el objetivo de darles más tiempo de competencia y más oportunidades de acceder a la final, teniendo en cuenta que solo se disputa un campeonato por temporada.

Las dos finalistas clasificarán directamente a la Copa Libertadores Femenina, certamen que se disputa, como de costumbre, a finales de este año 2026.

Deportivo Cali vs. Internacional en la Liga Femenina Foto: Cortesía para El País

En esta fase de cuadrangulares también rige el punto invisible, es decir, la ventaja deportiva en caso de empate para los dos mejores clasificados de la ‘fase todos contra todos’.

Para los demás participantes, se define por los siguientes ítems de desempate:

Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra en la Fase II (“Cuadrangulares”) de la Liga Femenina 2026. Mayor número de goles a favor en la Fase II (“Cuadrangulares”) de la Liga Femenina. 3.Mayor número de goles a favor como visitante en la Fase II (“Cuadrangulares”) de la Liga Femenina 2026. 4.Menor número de goles en contra en la Fase II (“Cuadrangulares”) de la Liga Femenina 2026. 5.Menor número de goles en su contra como visitante en la Fase II (“Cuadrangulares”) de la Liga Femenina 2026. 6. El club con mejor ubicación en la Tabla de Posiciones de la Fase I (“Todos contra todos”) de la Liga Femenina 2026.

Para definir la localía en las semifinales, el reglamento estipula que “será visitante en la primera fecha (partido de ida) en las dos llaves el club que ocupe la primera posición tanto en el Cuadrangular A como en el Cuadrangular B de la Liga Femenina 2026″.