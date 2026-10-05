A propósito de la granizada que se vivió en Bogotá, muchos ciudadanos que ya hicieron o contemplan transicionar a la movilidad híbrida o eléctrica se preguntan si las grandes cantidades de agua pueden dañar las baterías de sus vehículos.

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Para responder esta inquietud, SEMANA contactó a varios especialistas, entre los que destaca Juan Esteban Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves), quien solucionó esta duda de la ciudadanía.

“El granizo por sí mismo no representa un riesgo especial para la batería de un vehículo eléctrico o híbrido. Estas baterías están protegidas dentro de estructuras diseñadas para resistir impactos, vibraciones y exposiciones al agua”, dijo Martínez a este medio.

Juan Esteban Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves) Foto: Acomoves - API

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Por su parte, Juan Pablo Molano, el gerente comercial de BYD Buses y Camiones, explicó a SEMANA que estas baterías “están instaladas en estructuras que están protegidas normalmente en la parte inferior del vehículo y tienen una carcasa que está diseñada para resistir impacto, y además resiste agua”.

Aunque el parte es de tranquilidad, los expertos sí advierten sobre algunas alertas que deben tener los conductores de estos vehículos para prever afectaciones mecánicas.

¿Dónde sí se debe tener precaución en una granizada

En el caso de una granizada fuerte, estos carros, al igual que los vehículos a combustión, pueden tener afectaciones propias por las condiciones meteorológicas en diferentes elementos de su automotor, como los sensores.

“El granizo podría producir daños en la carrocería, en los vidrios, en el techo, en algunos sensores incluso, pero tendría que existir un daño físico realmente importante que comprometiera la estructura que protege la batería como para que llegara a afectarla”, dijo el gerente de la marca especializada en eléctricos, BYD.

Así las cosas, no se descarta una revisión de servicio técnico luego de que un vehículo sea expuesto a estas condiciones climáticas extremas.

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Sin embargo, las dos fuentes consultadas coincidieron con la misma premisa: una granizada podría generar afectaciones en un carro eléctrico o híbrido, al igual que en un carro convencional.

Estas baterías de alta tensión no representan un riesgo extra para los conductores y ocupantes de un vehículo eléctrico o híbrido y el agua de lluvia no impide el funcionamiento tradicional de estos automotores.

Expertos de diferentes países, como Felipe Espinoza, jefe de desarrollo de Astara Chile, revelaron que es seguro cargar un vehículo eléctrico mientras llueve, ya que esto no tiene ninguna incidencia particular en el sistema.