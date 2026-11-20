La seguridad vial ha sido uno de los temas que más preocupan a varias entidades de Colombia, principalmente por el aumento de números de accidentes de tránsito con fatalidad.

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El más reciente boletín de siniestralidad de la Universidad de los Andes y la Alianza de Velocidades Seguras indica que el país está pasando por una preocupante marca histórica con estos casos.

Los números recopilados por medio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) demuestran que, entre enero y septiembre de 2026, un total de 7,468 personas fallecieron en siniestros viales, lo cual registra un incremento del 19,3% en comparación con el mismo periodo del año 2025, es decir, 1.210 fallecidos más.

El registro de estas muertes indica que, en promedio, 21 personas del país fallecen en estos accidentes, en los que una nueva víctima aparece cada 53 minutos. A través de estos números, las organizaciones encargadas del boletín aseguran que, de mantenerse esta tendencia, Colombia podría terminar el 2026 superando las 10.400 vidas perdidas en las vías.

Las víctimas mortales más comunes en los siniestros viales durante septiembre fueron los motociclistas, representando el 96,6%.

¿Cuál ha sido el mes que más siniestros viales ha registrado Colombia en el 2026?

Según el boletín de la Universidad de los Andes y la Alianza de Velocidades Seguras, entre los meses de enero y septiembre, el periodo que ha registrado los mayores casos de siniestros viales con fatalidad ha sido agosto, el cual tuvo una cifra de 927 personas fallecidas, es decir, 30 muertes al día.

Luego siguen mayo, marzo, julio y abril, los cuales reportaron 898, 891, 850 y 830 actores viales fallecidos, respectivamente.

El registro compartido por las entidades demuestra que, en lo recorrido del año, cada uno de los números mensuales por accidentes viales con fatalidad ha superado los registrados del año anterior. La cifra demuestra los siguientes números:

Mes 2025 2026 Aumento Variación % Enero 690 762 +72 10,4 % Febrero 581 730 +149 25,6 % Marzo 737 891 +154 20,9 % Abril 652 830 +178 27,3 % Mayo 713 898 +185 25,9 % Junio 753 763 +10 1,3 % Julio 756 850 +94 12,4 % Agosto 721 927 +206 28,6 % Septiembre 655 817 +162 24,7 % Total 6.258 7.468 +1.210 19,3 %

Las principales víctimas en vías

El boletín de siniestros viales indica cuáles han sido las víctimas más vulnerables en los corredores del país.

Según el reporte, los motociclistas han concentrado el mayor número de fallecidos, con 4.994 casos. Si se suman peatones y ciclistas, la cifra suma 6.787 muertes, representando el 90,9% del total.

Los ocupantes de un carro registraron con corte hasta el mes de septiembre 431 casos de víctimas mortales.

En cuanto al perfil de edad, el 42,9% de los fallecidos se encontraban en el rango de 29 y 59 años, es decir, 3.203 personas. En el caso de víctimas entre los 18 y 28 años, el porcentaje indica un 29,5%, que en números se transfiere a 2.200 casos.