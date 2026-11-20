Daniel Rivera es uno de los jugadores que no continúan en el Junior de Barranquilla para 2027. A pesar de tener contrato vigente, el defensor bogotano no entra en los planes de la dirigencia y está buscando equipo para irse en condición de préstamo.

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Ahora mismo no hay afán para definir su futuro porque la Liga BetPlay sigue en juego; sin embargo, ya empezó a sonar para unirse a Millonarios en la próxima temporada.

De acuerdo a la información del periodista Guillermo Arango, el nombre de Rivera llegó hasta las oficinas del club embajador y está siendo analizado. “Me contaron que a Millonarios le ofrecieron a Daniel Rivera”, apuntó en La FM.

El ‘Cacha’ Rivera, como lo apodan en Junior, es un jugadores que ha gustado en Millonarios desde que estaba en Fortaleza, pero en este momento no tendría lugar. “Es un nombre que interesa, que sí gusta, pero ellos tienen varios centrales por derecha. La prioridad es un central zurdo, es lo primero que saldrán a buscar”, añadió Arango.

¿Quién es Daniel Rivera? Trayectoria y títulos

Daniel Rivera tiene 27 años de edad, juega en la posición de defensor central por derecha e hizo parte del equipo bicampeón en el Junior de Barranquilla.

De hecho, su aporte fue fundamental para contrarrestar a Alfredo Morelos en la final del primer semestre ante Atlético Nacional y parecía ganarse un lugar en el corazón del hincha barranquillero. Pero todo cambió en la segunda parte del año cuando Alfredo Arias se fue destituido y los resultados no acompañaron al cuadro tiburón.

Rivera ahora está en la lista de salidas y busca equipo para relanzar su carrera profesional. Además de esa experiencia en el Junior, el defensor bogotano tuvo un largo paso por Fortaleza desde 2018 hasta su despedida a principios de 2025.

Daniel Rivera con la camiseta de Junior Foto: @JuniorClubSA

En proceso de divorcio

El jugador todavía no se ha pronunciado sobre su futuro profesional; sin embargo, esta semana publicó un comunicado oficial donde anuncia la ruptura de su relación amorosa.

“Quiero compartir una situación personal que estoy atravesando en este momento de mi vida para dar claridad a especulaciones. Desde hace algunos meses, Camila y yo nos encontramos separados y en un proceso de divorcio”, apuntó.

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Rivera aseguró que ahora le interesa seguir cerca de su hija. “No ha sido una etapa fácil, pero entiendo que hay momentos en la vida en los que es necesario tomar decisiones difíciles, afrontándolas con madurez, respeto y responsabilidad”, apuntó.

“Por encima de cualquier circunstancia, mi hija siempre será mi mayor prioridad. Mi amor, compromiso y responsabilidad como padre permanecerán intactos. Siempre velaré por su bienestar, su felicidad y su tranquilidad, procurando estar presente en cada etapa de su vida”, enfatizó. “Agradezco a quienes nos han acompañado y les pido respeto y comprensión por nuestra privacidad durante este proceso”.