Manu Olivari y Juan José Buscalia, periodistas de DSports, se llevaron un susto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla mientras hacían el cubrimiento previo a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Junior busca a una figura formada en Atlético Nacional: sería refuerzo para Jorge Bava

Precio del nuevo carro de lujo que James Rodríguez se compró en Medellín: “Felicitaciones”

Justo cuando estaban debatiendo sobre el partido de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors, pasó un avión sobrevolando el escenario y se escuchó tan fuerte que los dejó perplejos.

Al final el susto se convirtió en risas nerviosas. “Yo no vengo el sábado, eh. El sábado me quedo en el hotel”, aseguró Olivari a una de las personas de producción.

“Es una locura. Es muy fuerte el segundo acelerón que pega. Vamos a averigüar lo que está pasando”, apuntó por su parte Juanjo Buscalia.

Ese avión que pasó muy cerca del Metropolitano haría parte del espectáculo que tienen preparado entre la Conmebol y la alcaldía de Barranquilla para el partido de este domingo a las 5:30 de la tarde. Dicho juego será transmitido por DSports e ESPN en sus señales principales.

Se viene la final de la Copa Sudamericana 2026

Los principales medios argentinos y brasileños ya están en Barranquilla para disfrutar de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

Miles de hinchas del cuadro xeneize, comandado por el campeón del mundo Leandro Paredes, llegan en masa con cánticos y banderas a la capital del Atlántico obsesionados con un trofeo internacional que les ha sido esquivo desde 2008.

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: canal y hora para ver la final de la Copa Sudamericana 2026

Pero el segundo torneo en importancia de Sudamérica después de la Copa Libertadores también podría quedar en manos de Atlético Mineiro, que viene de perder la final de ese torneo en 2024 y de la Sudamericana en 2025.

El ganador de este encuentro obtendrá un boleto a la Libertadores y a la Recopa Sudamericana de 2027.

Boca Juniors y Atlético Mineiro bajan el telón de una Sudamericana especialmente atractiva, en la que también compitieron River Plate y el Santos de Neymar.

El xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, cayó en la competencia tras ser eliminado en la fase de grupos de la Libertadores, un detalle ahora menor para una hinchada que anhela ganar algo fuera de Argentina.

“Trataremos de darle una alegría a nuestra gente”, dijo el entrenador el fin de semana. “Queremos pelear todo y hace rato que lo venimos demostrando”, agregó Arruabarrena.

La final será el primer reencuentro de dos escuadras que protagonizaron una batalla campal en la Libertadores de 2021. Frustrados tras ser eliminados, los jugadores de Boca iniciaron una discusión en el estadio Mineirão de Belo Horizonte que resultó en golpes y lanzamientos de objetos.

La pelea solo se detuvo cuando la policía brasileña lanzó gases pimienta y lacrimógenos. Algunos miembros de la delegación argentina tuvieron que presentarse ante una comisaría policial a declarar.

Esta vez Atlético Mineiro, el club con el que el astro Ronaldinho ganó su única Libertadores en 2013, llega al juego decisivo golpeado con una seguidilla de siete partidos sin ganar en todas las competencias.

*Con información de la AFP.