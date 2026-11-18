Barranquilla se prepara para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, un evento que trascenderá lo deportivo y tendrá un gran impacto en la actividad económica y turística de la ciudad.

La llegada de aficionados de Argentina, Brasil y otras nacionalidades ya se refleja en las reservas hoteleras, el movimiento aéreo y las ventas del comercio, mientras el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se alista para estrenar su ampliación con el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, programado para el próximo 21 de noviembre.

Barranquilla la sacó del estadio con la renovación del ‘Supermetro’: 45 millones de dólares en inversión y una modernización única

De acuerdo con estimaciones del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, el evento podría generar un movimiento económico superior a los 21 millones de dólares (más de 69.600 millones de pesos). La actividad estaría impulsada por sectores como hotelería, transporte, gastronomía, comercio y servicios turísticos. El gremio también proyecta la llegada de más de 125.000 visitantes nacionales e internacionales, una cifra muy superior a los 50.000 que lleva la Selección Colombia a un partido de Eliminatorias al Mundial.

Uno de los sectores que ya registra el impacto es el hotelero. Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, estimó que la ocupación en Barranquilla alcanzaría el ciento por ciento durante el fin de semana del partido. Según explicó, las solicitudes de alojamiento continúan llegando, incluso de aficionados que consiguieron entradas y tiquetes aéreos a última hora. Las habitaciones que quedan disponibles por cancelaciones se reservan rápidamente.

La demanda también ha llevado a algunos visitantes a buscar hospedaje en ciudades cercanas. Cartagena y Santa Marta aparecen como alternativas para quienes no encuentran disponibilidad en Barranquilla, especialmente para grupos numerosos.

El trofeo de la Copa Sudamericana volverá a definirse en Colombia tras 11 años. Foto: Getty Images

El movimiento de viajeros y el comercio local

Las proyecciones de la Aeronáutica Civil apuntan a la llegada de más de 8.500 pasajeros internacionales relacionados con el encuentro. De ese total, entre 2.000 y 3.000 procederían de Argentina y hasta 5.400 de Brasil; el resto correspondería a viajeros de otros países, entre ellos integrantes de delegaciones, medios de comunicación, personal de organización y aficionados.

La mayor concentración de llegadas se espera entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Para el viernes, la autoridad aeronáutica proyecta alrededor de 8.800 pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, frente a los 5.032 registrados en la misma jornada de 2025. El domingo 22 se estima que cerca de 3.800 pasajeros internacionales regresarán a sus países.

El comercio también comienza a reflejar la demanda asociada al partido. Gabriel Navarro, director de Asocentro, comentó en Caracol Radio que se evidenció, en la semana previa al encuentro, un incremento del 50 % en las ventas de camisetas y artículos relacionados con los equipos que jugarán la final. Entre los productos más solicitados por los aficionados argentinos y brasileños están las banderas, gorras y pañoletas con los colores de sus equipos y países.

Navarro señaló que el movimiento no se limita a la ropa deportiva, también alcanza otros establecimientos de comercio del centro, incluidos los dedicados a calzado. Además, confirmó que la ocupación hotelera en esa zona de la ciudad llegó al ciento por ciento, con visitantes nacionales y extranjeros.

La intención es que los hinchas del fútbol vivan las mejores experiencias turísticas de la ciudad. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El renovado Metropolitano

La casa del Junior de Barranquilla y la selección masculina de Colombia vivió un arduo proceso de ampliación y modernización. Las obras, iniciadas en enero de 2026, representaron una inversión superior a los 45 millones de dólares y elevaron la capacidad del escenario de 43.000 a 65.000 espectadores, estableciéndose como el recinto con más asientos en el país.

Entre los cambios está la eliminación de la pista atlética y el descenso del terreno de juego cerca de cuatro metros, lo que permitió acercar las nuevas tribunas a la cancha y mejorar la visibilidad desde las graderías. El proyecto también incorporó más de 10.800 sillas retráctiles, amplió los accesos de cuatro a catorce y contempla zonas VIP, áreas de hospitalidad, salas de prensa y cuatro camerinos modernos.

La modernización incluye, además, la ampliación de los servicios sanitarios, que pasarán de unos 300 a cerca de 900, así como una fachada con más de 74.000 luces LED, pantallas 4K y una franja luminosa de 500 metros. En el entorno del estadio se construyó la Plaza Monumental, un espacio de 16.000 metros cuadrados.

Con este duelo entre Xeneizes y Galos, Barranquilla se inscribe en la historia de Conmebol al ser la primera ciudad del país en acoger una definición de un gran torneo continental a partido único, obteniendo una importante derrama económica y demostrando que Colombia y La Arenosa están listas para acoger eventos de esta talla.