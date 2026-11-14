Canchas, gimnasios, galerías y estudios de grabación: así se vivirán los Recreos de la Cultura y el Deporte en Medellín

Una de las apuestas de infraestructura más importantes de la administración de Federico Gutiérrez es la construcción de 12 edificios multifuncionales que se convertirán en el verdadero corazón de los barrios en Medellín: espacios de encuentro para el arte y la recreación. Con una inversión de 412.000 millones de pesos, la ciudad tendrá siete Recreos Deportivos y cinco Culturales, ejecutados en lugares ya reconocidos por las comunidades, muchos incluso junto a canchas polideportivas existentes.

El alcalde los describe como “edificios mágicos que multiplican por cinco el espacio público para que más personas lo puedan disfrutar”, pues aprovechan áreas ya existentes en los barrios para levantar, entre cuatro y cinco niveles, espacios de deporte, cultura y educación para todas las edades. La proyección de beneficiarios de los 12 Recreos supera al millón de personas.

Según las características de cada uno, los Recreos Deportivos tendrán canchas, gimnasios, ludotecas, camerinos y aulas para ajedrez, capoeira, gimnasia, gamers o natación. Los Recreos Culturales, por otro lado, contarán con salas de música, salones de danza, galerías, áreas infantiles, estudios de grabación, salas de consulta, coworking y archivos fílmicos. Todos están diseñados para adaptarse a la identidad y memoria de cada barrio.

A la fecha, cuatro Recreos Deportivos (Belén Los Alpes; Altavista; Brisas, en los límites de las comunas 12 de Octubre y Robledo, y Trinidad, en Guayabal) y cuatro Culturales (Primavera Norte, en Santa Cruz; Guayabal; Ciudad del Río, en El Poblado, y El Jordán, en Robledo) están en obra, tras ser adjudicados en procesos de contratación transparentes. Los demás arrancarán antes de finalizar este año.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), a cargo del proyecto, ha propiciado la participación ciudadana desde el diseño, pues “los Recreos son una arquitectura pensada desde y para la comunidad. Su concepción partió de escuchar a los habitantes: campañas de expectativa, tomas barriales y actividades pedagógicas permitieron que las comunidades conocieran el alcance de los escenarios y fueran protagonistas de su diseño, aportando ideas según las dinámicas, intereses y necesidades de sus territorios”, señalaron desde el Distrito.

La lectura social permitió identificar, por ejemplo, que las canchas polideportivas ya eran los lugares de encuentro más apropiados por la gente. De ahí surgió la idea de complementarlas con edificios en altura que integraran deporte, cultura y educación en un mismo ecosistema urbano y natural. Este enfoque también se refleja en decisiones arquitectónicas concretas: un primer nivel de planta libre que garantiza continuidad con el espacio público; uso de materiales y mano de obra local; estructuras que minimizan el mantenimiento, y aulas y salones flexibles que la gente puede reservar para bingos, danza, cine comunitario o talleres.

Así, los Recreos buscan operar como clubes barriales públicos donde conviven las distintas generaciones alrededor de la integración comunitaria para el bienestar de todos.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.