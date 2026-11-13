ASUS apuesta por la IA agéntica: su nuevo computador puede crear contenidos sin conectarse a la nube y producir videos en 12K

ASUS continúa ofreciendo soluciones de vanguardia para el mercado colombiano, esta vez con la llegada de la ProArt P16 (H7607), una computadora portátil dirigida a creadores de contenido y desarrolladores. Un equipo que está capacitado para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y atender tareas de alta demanda computacional, sin depender necesariamente de servicios en la nube.

Uno de sus principales atributos es la posibilidad de trabajar con IA agéntica local. A diferencia de los sistemas tradicionales, que esperan instrucciones para ejecutar acciones puntuales, este tipo de tecnología puede interpretar el contexto y la intención del usuario para proponer, planificar y desarrollar tareas de manera autónoma.

La ProArt P16 de ASUS está pensada para quienes necesitan un computador capaz de responder a trabajos exigentes, desde la creación de imágenes con inteligencia artificial hasta la edición de video y el diseño en tres dimensiones. Para conseguirlo, combina un procesador y una tarjeta gráfica de NVIDIA que le permiten realizar buena parte de estas tareas directamente en el equipo, sin depender necesariamente de servicios en la nube.

Uno de sus principales atributos es la capacidad de ejecutar modelos de inteligencia artificial de manera local. Con hasta 128 GB de memoria, el computador puede trabajar con modelos de lenguaje de gran tamaño y procesar instrucciones extensas. Esta configuración también está orientada a labores como el renderizado 3D y la edición de video en resoluciones de hasta 12K, utilizadas en producciones audiovisuales de alta exigencia.

El ProArt P16 está diseñado para que su portabilidad sea cómoda en cualquier ambiente. Foto: ASUS - API

Ese rendimiento requiere un sistema que controle el calor generado durante el trabajo. Por eso, ASUS incorporó dos ventiladores y un diseño interno que facilita la circulación del aire. Cuando el equipo realiza tareas menos exigentes, puede activar un modo silencioso que detiene los ventiladores para reducir el ruido.

La experiencia también está pensada para quienes trabajan con imágenes y contenido audiovisual. Su pantalla táctil OLED de 16 pulgadas ofrece resolución 4K y una reproducción de color de alta precisión, características relevantes para fotógrafos, diseñadores y editores. Además, alcanza un brillo de hasta 1.600 nits y cuenta con un tratamiento antirreflejos que, según la compañía, reduce los destellos en un 65 %.

El equipo incorpora herramientas de software orientadas a facilitar procesos creativos. Entre ellas está ASUS MuseTree, que permite generar imágenes mediante inteligencia artificial directamente en el computador, así como aplicaciones para organizar archivos multimedia y automatizar tareas. También es compatible con plataformas utilizadas para crear imágenes y diseñar flujos de trabajo con inteligencia artificial.

A pesar de sus capacidades, la ProArt P16 conserva un formato pensado para transportarse fácilmente: tiene 12,9 milímetros de grosor y pesa 1,77 kilogramos. Su batería es de 99,9 Wh y cuenta con una estructura sometida a pruebas de resistencia bajo estándares militares. En conectividad, incluye puertos USB-C, HDMI, lector de tarjetas SD y conexión Wi-Fi 7, además de un sistema de seis altavoces con Dolby Atmos.

El modelo más potente del ProArt P16 cuenta con una memoria de 128GB y tiene un costo sugerido de $25.999.000. Foto: ASUS - API

Precio y disponibilidad en Colombia

La ASUS ProArt P16 llegó al mercado colombiano el 5 de noviembre de 2026, con dos configuraciones de memoria: una versión de 32 GB, cuyo precio sugerido es de $14.999.000, y otra de 128 GB, que cuesta $25.999.000.

La compra incluye tres meses de suscripción a Adobe Creative Cloud, tres meses de Google AI Pro y dos meses de Perplexity Pro, además de 3.000 créditos de bonificación. ASUS ofrece dos años de garantía de fábrica y la posibilidad de adquirir protección contra daños accidentales durante el primer año, mediante el registro del equipo en MyASUS o en la página oficial de la compañía.