Colombia abre una nueva puerta para llevar el aceite de palma a la industria de la aviación

La palma de aceite colombiana da un paso histórico al ser incluida en la lista de materias primas elegibles para la producción de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), luego de que el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aprobara un nuevo valor de emisiones para este biocombustible. La decisión abre una oportunidad para que el sector palmero participe en una industria que busca reducir la huella de carbono de la aviación internacional.

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El reconocimiento es resultado de cerca de dos años de trabajo técnico y diplomático liderado por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), con el acompañamiento de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). Durante ese proceso, el país presentó información sobre las condiciones de producción del aceite de palma nacional y sus avances en sostenibilidad.

De acuerdo con las estimaciones técnicas preliminares recogidas en el informe de la gestión colombiana ante la OACI, el combustible producido a partir de aceite de palma colombiano podría reducir hasta un 55 % las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida.

Ese resultado, sin embargo, depende de las condiciones de producción y procesamiento, así como de las características de la cadena de suministro hasta que el producto llega al consumidor final.

La información presentada por Colombia se sustentó en un estudio del Banco Mundial que documentó las particularidades de la producción nacional, entre ellas los avances en materia de deforestación y la implementación de prácticas de bajas emisiones. Estos elementos fueron parte del soporte técnico para que la organización internacional aprobara el nuevo valor de emisiones y reconociera la elegibilidad de esta materia prima.

El 35 % de la producción nacional de aceite de palma cuenta con alguna certificación de sostenibilidad. Foto: Fedepalma / API

Para Nicolás Pérez Marulanda, presidente ejecutivo de Fedepalma, la decisión representa un avance para el sector y una posibilidad de ampliar su participación en mercados internacionales.

“Este es un logro muy importante para la palmicultura colombiana y para el país. Desde Fedepalma hemos liderado un proceso técnico que permitió llevar a escenarios internacionales las características y condiciones de sostenibilidad de nuestro aceite de palma. Este reconocimiento abre nuevas oportunidades para que el sector participe en una industria estratégica, atraiga inversiones, desarrollo agroindustrial y generación de empleo rural en el país”, afirmó.

Uno de los aspectos relevantes de la aprobación es que contempla el coprocesamiento de materias primas renovables en refinerías de petróleo. Esta alternativa permite utilizar capacidades industriales existentes para incorporar insumos de origen renovable en los procesos de producción de combustibles.

En Colombia, Ecopetrol cuenta con tecnología para el coprocesamiento de materias primas renovables, entre ellas el aceite de palma. Esta capacidad representa una posibilidad para avanzar en la producción nacional de combustible sostenible de aviación en el corto plazo, aunque el desarrollo de esta industria dependerá de las condiciones técnicas, financieras y comerciales necesarias para concretar los proyectos.

Las proyecciones preliminares plantean un escenario de al menos dos plantas de producción de SAF en el país, con inversiones superiores a los 4.500 millones de dólares en la cadena de valor. También estiman la posibilidad de generar más de 150.000 empleos directos e indirectos, tanto en el sector agrícola como en las actividades industriales relacionadas con la producción del combustible.