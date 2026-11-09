De 16 minutos a 32 segundos: la inteligencia artificial agiliza trámites en Zona Franca Parque Central

En Cartagena, Zona Franca Parque Central dio un paso adelante en la optimización de sus procesos poniendo en marcha un sistema de automatización con inteligencia artificial que reduce de 16 minutos a 32 segundos, en promedio, el tiempo de aprobación de los Formularios de Movimiento de Mercancías (FMM) de ingreso y salida hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional (TAN).

Más allá de los beneficios tributarios: la apuesta de Parque Central por la innovación y la sostenibilidad

La herramienta comenzó a funcionar el 3 de noviembre de 2026, mediante un piloto en vivo dirigido a los usuarios de la zona franca. El desarrollo fue realizado por Gestión Tecnologística S.A.S., a través de su plataforma APPOLO, y busca agilizar la revisión documental, disminuir los reprocesos y fortalecer la seguridad de las operaciones aduaneras.

Este proyecto comenzó hace seis meses y pasó por una etapa experimental de más de dos meses en Zona Franca Parque Central. Tras los resultados de esas pruebas, la solución entró en funcionamiento durante un nuevo periodo piloto de dos meses, en el que estará disponible para los usuarios de la instalación.

La automatización se integra con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) utilizados para administrar inventarios. En el caso de las compañías que ya tienen conectados sus sistemas con APPOLO, la tecnología permite completar automáticamente el ciclo de elaboración y aprobación de los formularios, sin tener que realizar manualmente cada una de las etapas del procedimiento.

“Los usuarios que ya utilizan esta integración completarán de forma automatizada el ciclo de elaboración y aprobación de estos formularios, con menores costos, mayor eficiencia y más seguridad jurídica y aduanera”, explicó Bernard Gilchrist, gerente general de Zona Franca Parque Central.

Bernard Gilchrist, gerente general de Zona Franca Parque Central. Foto: Suministrada a SEMANA

La incorporación de IA apunta a mejorar la precisión de las revisiones y reducir el riesgo de inconsistencias que puedan generar devoluciones o retrasos en el movimiento de mercancías. Su funcionamiento adecuado depende en buena medida de la información que suministren las empresas y de la correcta presentación de los documentos de soporte.

Por esa razón, la administración de la zona franca estableció recomendaciones para el diligenciamiento de los formularios durante el piloto. Entre ellas está cargar cada documento por separado y en el complemento correspondiente, verificar que los archivos sean legibles y estén completos, y evitar mezclar facturas, documentos de transporte, planillas y otros soportes en un mismo archivo. También se solicita que la información registrada coincida con los documentos adjuntos.

La siguiente etapa del proyecto contempla extender la automatización a las operaciones de ingreso y salida de mercancías desde y hacia el resto del mundo, una vez se avance en la hoja de ruta prevista por la compañía.

En la actualidad, Zona Franca Parque Central cuenta con más de 115 hectáreas en operación, 56 empresas usuarias y una ubicada estratégica a 13 kilómetros del Puerto de Cartagena. Con esta implementación, la idea es fortalecer sus procesos tecnológicos y reducir los tiempos asociados a los trámites que realizan las compañías instaladas en el complejo.