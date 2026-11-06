El fútbol como identidad regional: la apuesta de Carlos ‘La Roca’ Sánchez con su nueva Liga El Dorado

En Colombia hay municipios y departamentos donde el talento futbolístico no florece debido a las pocas oportunidades de competencia y escasa presencia en las estructuras tradicionales del deporte profesional. Con la intención de acercar esos territorios a un escenario organizado, el exjugador de la Selección Colombia Carlos ‘La Roca’ Sánchez impulsó la Liga El Dorado, un campeonato que busca ampliar las posibilidades de formación, proyección y visibilidad para los futbolistas del país.

La iniciativa, organizada a través de la Institución de Fútbol Asociado (IFA), comenzó su primera temporada con una propuesta diferencial, la cual no busca entrar en el sistema tradicional de la Dimayor o la Federación Colombiana de Fútbol, sino en construir una estructura complementaria que permita fortalecer proyectos deportivos en regiones con menor representación dentro del fútbol profesional.

Sánchez, quien disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección Colombia y desarrolló buena parte de su carrera en Europa, explicó que el proyecto nació de su interés por conectar el talento nacional con nuevas oportunidades.

“La idea es llegar a las regiones que no tienen estructura profesional. Yo tuve que salir al exterior desde muy joven para tener la oportunidad de representar a mi país. Por eso quiero que el talento crezca en Colombia”, aseguró durante la inauguración en Zipaquirá.

La dimensión social es uno de los ejes de la competencia. Para su impulsor, el fútbol puede ayudar a transformar la manera en que se reconocen los territorios, fortalecer el sentido de pertenencia y generar actividades alrededor de los escenarios deportivos. “El fútbol es un hilo conductor muy importante para cambiar la visión de cómo vemos los territorios”, afirmó Sánchez.

La apuesta también busca que los equipos representen a sus lugares de origen. No se trata únicamente de reunir planteles para disputar un campeonato, sino de construir una identidad alrededor de cada camiseta y acercar a las comunidades a sus clubes. “Todos los equipos tienen el nombre de la región para generar un sentido de pertenencia”, explicó el exfutbolista.

Carlos Poveda, director del IMCRDZ; Víctor Merlano, director general Zipaquirá FC; Carlos ‘La Roca’ Sánchez, Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá; Omar Pérez, presidente León OP10. Foto: Liga El Dorado - API

Siete equipos y representación regional

La primera edición fue concebida inicialmente con ocho franquicias, pero comenzó con siete, luego de que el equipo de Quindío aplazara su participación por las afectaciones ocasionadas por el terremoto en esa región. Según Sánchez, la franquicia conserva su lugar y se incorporaría en una próxima temporada.

Los siete clubes que disputan esta edición son:

Guajira Fútbol Club, representante de La Guajira.

Caquetá Club Deportivo, con sede en Florencia.

Zipaquirá Fútbol Club, conocido de cariño como el “Zipa Fútbol Club”.

Racing Club Fusagasugá.

Inter de Santander, vinculado al municipio de Piedecuesta.

Huila Fútbol Club, fundamental para una región que se quedó sin su emblema tras el cambio de sede del Atlético Huila, hoy Inter de Yumbo.

León OP10, equipo presidido por el exfutbolista argentino Omar Sebastián Pérez, que oficiará de local en Chía.

En lo deportivo, el torneo contempla una fase de todos contra todos, con 42 partidos, y una final de ida y vuelta entre los dos equipos que terminen mejor ubicados. En total, la primera temporada tendrá 44 encuentros. La intención es cerrar el campeonato en diciembre y retomar la competencia en febrero de 2027.

Adicionalmente, el exmediocampista manifestó que su intención, a partir de los resultados que se vayan presentando en las primeras ediciones, es expandir el tamaño de la categoría “Dorado”, con el fin de llegar a 20 equipos participantes. Además, impulsaría la creación de tres divisiones, con ascensos y descensos (categorías “Plata” y “Bronce”), para llevar la competitividad a un nivel que, en casi 80 años de historia, el formato tradicional de Dimayor no ha conseguido.

A nivel económico, Omar Pérez explicó en SEMANA que la organización del torneo dispondrá de unos recursos para cada presidente, con los cuales las franquicias deberán financiar su operatividad y brindarle a los deportistas un apoyo, con el fin de que la práctica deportiva no sea voluntaria meramente, sino que represente un empujón en sus vidas.

El balón rodará en 44 compromisos durante la primera temporada de la Liga El Dorado. Foto: Liga El Dorado - API

El pitazo inicial

El primer partido de la Liga El Dorado se disputó el domingo 25 de octubre en el renovado estadio municipal Héctor ‘El Zipa’ González, donde Zipa Fútbol Club recibió a León OP10.

Por el césped cundinamarqués pasaron figuras de la década pasada de Independiente Santa Fe como Yulián Anchico, Hugo Acosta u Óscar Rodas, quienes acompañan a los jóvenes que empiezan su camino en el torneo.

El encuentro terminó 1-1 y reunió a más de 1.000 espectadores, en una jornada que mostró la capacidad que tiene el deporte rey para reunir familias, crear y fortalecer la identidad local, y dinamizar la actividad económica alrededor de los escenarios deportivos.

La Liga El Dorado destacó la importancia de asistir a los diferentes estadios del país: “Cada niño que comienza a identificarse con los colores de su equipo, cada familia que encuentra un espacio para compartir y cada pequeño comerciante que participa de una jornada deportiva representa parte del impacto que la Liga El Dorado aspira a multiplicar en las regiones del país”.