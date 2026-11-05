Histórico avance de los colegios públicos de Bolívar en las Pruebas Saber 11: seis entraron en la categoría más alta

El departamento de Bolívar está de celebración porque por primera vez seis instituciones educativas oficiales alcanzaron la categoría A en la clasificación de las Pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), llegando así a su cifra más alta de colegios públicos en este nivel, y duplicando su registro más alto, obtenido en el año 2023, cuando fueron tres los establecimientos que consiguieron ubicarse en esa categoría.

El resultado incluye instituciones de tres municipios. En Santa Rosa del Sur se encuentran la IE Técnica en Informática María Montessori, la IE Técnica Agroindustrial San Benito y la IE Técnico Comercial María Inmaculada; en El Carmen de Bolívar está el IE Espíritu Santo; y en Turbaco la IE Docente de Turbaco y la IE Cuarta Poza de Manga.

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El balance presentado por la Gobernación también registra cambios en otros indicadores del desempeño educativo. En comparación con 2023, el promedio de los colegios rurales aumentó ocho puntos, mientras que el de las instituciones urbanas subió cinco puntos. Además, el departamento redujo en 24 el número de establecimientos ubicados en la categoría D, la más baja de la clasificación del ICFES.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el resultado y reconoció el trabajo de directivos docentes, maestros, estudiantes y familias: “Nos llena de orgullo ver cómo la educación de Bolívar sigue avanzando. Hoy tenemos seis colegios oficiales en la categoría A del ICFES, el mayor número que hemos alcanzado en nuestra historia. Esto demuestra que cuando trabajamos por nuestros estudiantes, fortalecemos a nuestros maestros y acompañamos a nuestras instituciones, los resultados comienzan a verse. Mi reconocimiento y felicitación a cada uno de estos colegios y a toda su comunidad educativa”.

Adicionalmente, manifestó que su administración seguirá trabajando para que cada vez más instituciones educativas de Bolívar alcancen mejores resultados. Resaltando que su objetivo no es solamente tener más colegios en las categorías superiores, sino “garantizar que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de calidad, sin importar el municipio o el corregimiento en el que vivan”.

Por su parte, la secretaria de Educación departamental, Crijulieth Ramos, afirmó que la Gobernación continuará acompañando a las comunidades educativas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las condiciones de acceso y permanencia escolar.

Estos éxitos se suman a las labores que ha adelantado la entidad a nivel territorial con la creación de las Mesas Territoriales de Rectores, las cuales se han consolidado como espacios de diálogo y articulación entre los rectores y la Secretaría de Educación. Y el acompañamiento y seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual beneficia a más de 155.000 estudiantes bolivarenses.