¿Qué le falta al transporte público en Colombia para responder mejor a las necesidades de los usuarios?

La movilidad es uno de los pilares sociales más importantes de cualquier país. Define cómo millones de personas acceden al trabajo, la educación y la salud. Sin embargo, en Colombia se ha tratado históricamente como un problema de infraestructura. La premisa ha sido siempre la misma: si se aumenta la capacidad, mejora el servicio. Más buses, más carriles, más estaciones. “Más es mejor”.

Esa premisa deja de lado una realidad difícil de evadir. Entre más grandes son los sistemas, más complejos se vuelven, y sin las herramientas adecuadas para gestionar esa complejidad, el servicio no mejora e incluso puede empeorar. “Ampliar la capacidad de un sistema que no se entiende a sí mismo es como acelerar un vehículo con el parabrisas empañado. Se avanza más rápido, pero a ciegas”, explicó Pablo Villarreal, CEO de Luup.

Pensemos en lo que ocurre hoy. Una ciudad amplía su flota de buses, pero no sabe con precisión en qué corredores sobra oferta y en cuáles falta. “No lo sabe porque no tiene datos en tiempo real. Tiene estimaciones, muestreos parciales, la experiencia de los operadores, pero no tiene visibilidad”, advirtió Villareal. Entonces la flota nueva se distribuye con la misma lógica de siempre, y el usuario que esperaba 20 minutos en una esquina sigue esperando los mismos 20 minutos, solo que ahora hay más buses circulando en otra ruta que no necesitaba tal refuerzo.

O pensemos en algo tan cotidiano como pagar un pasaje. Un usuario espera una ruta alimentadora. No tiene la tarjeta del sistema o no le queda saldo: no puede acceder de ninguna otra forma. El bus está ahí, la ruta existe, el usuario necesita moverse, pero un sistema de recaudo cerrado le cierra la puerta.

“Esa persona no deja de viajar: deja de usar el sistema. Busca otra forma de moverse, ya sea caminar o cualquier otra solución. Y el sistema masivo pierde un usuario no porque le falte capacidad, sino porque le falta flexibilidad. Esa es la consecuencia directa de una tecnología que fue pensada para cobrar y no para servir”, indicaron desde la empresa.

Para la compañía, “Colombia hoy necesita herramientas tecnológicas que pongan al usuario en el centro. Foto: Cortesía Luup

Este es un patrón que se repite constantemente en Colombia. A lo largo de los años, el país ha tomado decisiones tecnológicas de forma aislada; cada ciudad negoció con proveedores bajo criterios y urgencias distintas. El resultado: soluciones aisladas que no se comunican, no escalan y no le dan a la ciudad el control de su propia operación. “No es un problema de presupuesto. Es un problema de diseño. O de ausencia de diseño”, apuntaron desde Luup.

No obstante, esto no significa que la inversión en infraestructura deba detenerse. Colombia necesita seguir construyendo, ampliando y modernizando sus sistemas de transporte. Pero la infraestructura sola no alcanza. “Cada peso invertido en capacidad rinde más cuando va acompañado de herramientas tecnológicas que le permitan a la ciudad entender su sistema, tomar decisiones con datos y mejorar la vida de los usuarios de forma concreta y medible. La tecnología hace que las personas lleguen a tiempo”, señaló el CEO de Luup.

Tecnología para crecer

Para la compañía, “Colombia hoy necesita herramientas tecnológicas que pongan al usuario en el centro. Que permitan saber en tiempo real dónde está la demanda y adaptar la oferta. Que le den al usuario información, opciones, trazabilidad. Que hagan visible lo que hoy es opaco. Y lo más importante: sin que esto implique inversiones millonarias ni tiempos de implementación de años”.

Pablo Villareal Ramírez, CEO de Luup. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La verdad es que cuando la tecnología se pone al servicio del usuario, las preguntas cambian. Ya no se pregunta cuántos buses faltan, sino dónde están las personas y cómo se mueven; cuánto cuesta ampliar una ruta y si esa ruta responde a una necesidad real o a un supuesto heredado; cómo cobrar más eficientemente, y cómo hacer que cada viaje sea una experiencia digna, predecible y transparente.

Esto no requiere construir nada nuevo sino pensar distinto. Entender que la tecnología en el transporte público es una infraestructura invisible, lo que conecta a la operación con la decisión, al dato con la acción y a la ciudad con su propio sistema.

“La buena noticia es que estas herramientas existen. No son experimentales, no son teóricas, no están en fase de prueba en algún laboratorio del otro lado del mundo. Están funcionando en sistemas de transporte alrededor del mundo e incluso en algunas ciudades de Colombia con plataformas como Luup”, aseguraron desde Luup.

Estas soluciones son modulares, escalables e implementables en semanas. Además, no requieren reemplazar lo que ya existe sino integrarse a ello, tampoco exigen contratos de décadas sino arquitecturas abiertas que le permitan a la ciudad mantener el control.

Y aquí es donde la conversación deja de ser técnica. Porque si la tecnología existe, es accesible y es implementable sin inversiones desproporcionadas ni plazos interminables, entonces la única barrera que queda es la voluntad de decidir. “La pregunta ya no es si se puede. Es querer hacerlo”, puntualizaron desde la compañía.

Colombia tiene hoy una ventana de oportunidad. Puede seguir tratando la movilidad como un problema que se resuelve solo con “más concreto y más acero”, o puede empezar a tratarla como lo que realmente es: un sistema vivo que necesita inteligencia para funcionar y no solo capacidad para crecer.

“La diferencia entre un país que transporta personas y un país que las mueve con dignidad no está en el tamaño de su infraestructura. Está en su capacidad de poner al ciudadano en el centro de cada decisión. Modernizar no es comprar una vez; es conservar la capacidad de mejorar, y esa es la decisión que Colombia debe tomar hoy”, concluyó Villarreal.

*Contenido elaborado con el apoyo de Luup.