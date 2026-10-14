Marchas del 14 de octubre: así se vive la jornada en una de las principales ciudades de Colombia

En Cúcuta, Norte de Santander, avanza la movilización convocada por las centrales obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en el marco del paro nacional de este miércoles 14 de octubre. Los manifestantes recorren las calles de la ciudad, mientras solicitan al Gobierno nacional la instalación de mesas de diálogo para discutir sus demandas.

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En imágenes divulgadas durante la jornada se observa a varios jóvenes que participan en la marcha y a la vez que dicen frases como “Pueblo mirón, únase al montón”, con las que invitan a otros ciudadanos a sumarse a la movilización. Los participantes también exhiben pancartas con mensajes relacionados con sus protestas.

La petición de abrir espacios de concertación con el Gobierno se convierte en uno de los principales llamados de esta manifestación en la capital de Norte de Santander, donde diferentes organizaciones se sumaron a la jornada nacional.

Las movilizaciones no se limitan a Cúcuta. Desde las primeras horas de este miércoles se han reportado concentraciones en distintas regiones del país, con participación de organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores sociales.

En Bogotá, una de las principales convocatorias tiene como punto de encuentro el Parque Nacional, desde donde los participantes avanzan hacia la Plaza de Bolívar. La jornada cuenta con la participación de varios sectores. Hasta el momento, se han registrado algunas vías de la capital con congestión debido a estas jornadas.

Manifestaciones Cúcuta Foto: Captura tomada de redes sociales / API

En Cali, la movilización está prevista desde la Plazoleta Jairo Varela hasta el Parque de las Banderas. También se anunciaron concentraciones en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Armenia, Ibagué, entre otros territorios.

Entre los asuntos que motivan la jornada se encuentran las demandas del sector educativo, la defensa de la educación pública, las garantías de salud para los docentes y el reconocimiento y pago de prestaciones laborales.

También participan sectores sociales y políticos que buscan expresar sus desacuerdos con decisiones del Gobierno nacional.

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Mientras avanzan las movilizaciones, las autoridades y los ciudadanos permanecen atentos al desarrollo de las jornadas en las distintas ciudades del país.

Por su parte, Cúcuta sigue presentando movilizaciones y no se han reportado hechos de violencia que puedan llevar a la intervención de los organismos correspondientes.