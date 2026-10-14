¿Saldrá en vehículo este 14 de octubre? Estas recomendaciones le ayudarán a esquivar las manifestaciones programadas en Bogotá

Durante este miércoles 14 de octubre, cientos de ciudadanos de Bogotá saldrán a las calles de la ciudad para participar en las protestas programadas por organizaciones sindicales, sectores sociales y funcionarios políticos.

Manifestaciones 14 de octubre EN VIVO: protestantes ya se comienzan a concentrar en el Parque Nacional

La Alcaldía Mayor de Bogotá se prepara para recibir múltiples movilizaciones previstas a horas de la mañana, afectando la movilización de múltiples zonas de la capital en las que transitan vehículos particulares o de transporte público como TransMilenio.

Las mayores preocupaciones de los usuarios que hacen uso de estos medios es ver cómo, debido a las movilizaciones, tienen que sufrir mayores tiempos de desplazamiento, especialmente en el centro de la ciudad, la calle 26 y la carrera Séptima.

El Distrito ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos que no van a participar durante la jornada programada el día de hoy no se vean afectados por posibles alteraciones.

Las recomendaciones de movilización de la Alcaldía Mayor de Bogotá

La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, comparte múltiples consejos que buscan facilitar los recorridos para los ciudadanos, entre ellos los siguientes:

- El Distrito pidió a los ciudadanos seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los canales oficiales para conocer las novedades de movilidad. Foto: Cuenta de X Bogotá Tránsito / API

Planear los desplazamientos con anticipación, salir con tiempo o modificar los horarios. Las primeras movilizaciones en Bogotá están convocadas a partir de las 9:00 a. m.

Seguir cualquier indicación por parte de los guías, agentes de tránsito y guías de TransMilenio.

Antes de iniciar un viaje, se aconseja consultar el estado del Sistema y los reportes de movilidad en tiempo real a través de los canales oficiales: redes sociales de @TransMilenio, @SectorMovilidad, @BogotaTransito, TransMiApp y los canales de WhatsApp.

A través de la Secretaría Distrital de Movilidad se estarán monitoreando las condiciones de tráfico y la operación del transporte público durante las manifestaciones del 14 de octubre, con el objetivo de informar de manera oportuna sobre cualquier novedad y facilitar los desplazamientos durante la jornada.

Manifestaciones programadas en Bogotá

La Secretaría de Gobierno compartió las marchas y protestas que están programadas para este miércoles 14 de octubre en la ciudad de Bogotá:

Personal de la Secretaría de Gobierno de Bogotá se alista para las marchas que vienen en la semana. Foto: Secretaría de Gobierno / Cortesía

6:00 a. m.

Fontibón: carrera 123 con calle 13. Marcha ‘Bogotá popular se moviliza’, con destino a la Plaza de Bolívar.

9:00 a. m.

Parque Nacional: marcha ‘Por paz, soberanía, democracia y derechos’, convocada por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, junto con CDP, Fecode, ADE, ADEC, Pacto Histórico y Alianza por la Vida. Destino: Plaza de Bolívar.

marcha ‘Por paz, soberanía, democracia y derechos’, convocada por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, junto con CDP, Fecode, ADE, ADEC, Pacto Histórico y Alianza por la Vida. Destino: Plaza de Bolívar. Universidad Distrital, sede ASAB: marcha ‘Las artes se defienden, viva el Paro Nacional’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar.

marcha ‘Las artes se defienden, viva el Paro Nacional’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar. Universidad Pedagógica Nacional: marcha ‘Lxs travestis y marikas de la Bogotá popular nos sumamos al Paro Nacional’.

marcha ‘Lxs travestis y marikas de la Bogotá popular nos sumamos al Paro Nacional’. Carrera Décima con avenida Primero de Mayo: marcha ‘Bogotá popular se moviliza’, en la localidad de San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar.

marcha ‘Bogotá popular se moviliza’, en la localidad de San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar. Planetario Distrital: marcha ‘14 de octubre nos movilizamos’, convocada por SINTRABIENESTAR. Destino: Plaza de Bolívar.

marcha ‘14 de octubre nos movilizamos’, convocada por SINTRABIENESTAR. Destino: Plaza de Bolívar. Universidad Nacional de Colombia: movilización ‘Por la dignidad y en defensa de nuestros derechos’, convocada por organizaciones universitarias y sociales. Destino: Plaza de Bolívar.

movilización ‘Por la dignidad y en defensa de nuestros derechos’, convocada por organizaciones universitarias y sociales. Destino: Plaza de Bolívar. Acueducto de Bogotá: avenida calle 24 #37-15. Movilización del sindicato SINTRAEMSDES. Destino: Plaza de Bolívar.

avenida calle 24 #37-15. Movilización del sindicato SINTRAEMSDES. Destino: Plaza de Bolívar. Parkway: carrera 17 #34-29. Marcha ‘Movilización Parkway 14 de Octubre’, con destino a la Plaza de Bolívar.

10:00 a. m.

Museo Nacional: marcha ‘El arte nace donde otros quieren silencio’. Destino: Plaza de Bolívar.

marcha ‘El arte nace donde otros quieren silencio’. Destino: Plaza de Bolívar. Carrera Séptima #40-62: marcha ‘Con capucha o sin capucha, las privadas a la lucha’, convocada por el Consejo Distrital de Universidades Privadas (CDUP). Destino: Plaza de Bolívar.

marcha ‘Con capucha o sin capucha, las privadas a la lucha’, convocada por el Consejo Distrital de Universidades Privadas (CDUP). Destino: Plaza de Bolívar. Parque Simón Bolívar: movilización de organizaciones y colectivos ambientalistas. Destino: Plaza de Bolívar.

11:00 a. m.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: marcha ‘Estudiantes a las calles’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar.

12:30 p. m.

Universidad Distrital, sede Macarena: ‘Gran movilización nacional’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar.

3:00 p. m.