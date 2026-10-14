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🔴 Manifestaciones 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto de las marchas programadas en Colombia

En varias ciudades se movilizarán distintos sectores sociales, por lo que es necesario programarse para evitar congestiones.

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Redacción Vehículos
14 de octubre de 2026 a las 6:47 a. m.

Durante este miércoles 14 de octubre, distintas ciudades del país se preparan para recibir una nueva jornada de manifestaciones convocadas por múltiples sectores sociales, organizaciones sindicales y funcionarios en varias regiones del país.

Las concentraciones están previstas para comenzar a partir de horas de la mañana, generando afectaciones en la movilidad.

Distintas alcaldías han realizado sus respectivos preparativos para permitir que las protestas se desarrollen pacíficamente. En el caso de Bogotá, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que la jornada tendrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) monitoreando las zonas de la capital más propensas a registrar movilizaciones.

Por su parte, en Cali habrá más de 1.000 oficiales desplegados, además de dispositivos especiales para proteger la infraestructura de la ciudad.

Siga el minuto a minuto de lo que pasa con las protestas de este miércoles.

Minuto a minuto:

En Vivo

6:40 a.m.

Al menos 4 marchas las que habrá en Bogotá

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6:15 a.m.

Presidente agradece al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales

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6:00 a.m.

Colombia se alista para una nueva jornada

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6:40 a.m.

Al menos 4 marchas las que habrá en Bogotá

En Bogotá se llevarán a cabo por lo menos cuatro marchas a lo largo del día, que se espera que comiencen entre las 9:00 y 10:00 de la mañana. Se espera que se encuentren en la Plaza de Bolívar.

6:15 a.m.

Presidente agradece al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales

El presidente Abelardo De La Espriella le agradeció al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales por rechazar las marchas de este miércoles.

“Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla”, dijo el jefe de Estado.

6:00 a.m.

Colombia se alista para una nueva jornada

Mientras que muchos colombianos se levantaron a trabajar, en diferentes ciudades se ultiman detalles para lo que serán las manifestaciones convocadas por diferentes sectores sociales.