🔴 Manifestaciones 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto de las marchas programadas en Colombia

Durante este miércoles 14 de octubre, distintas ciudades del país se preparan para recibir una nueva jornada de manifestaciones convocadas por múltiples sectores sociales, organizaciones sindicales y funcionarios en varias regiones del país.

Las concentraciones están previstas para comenzar a partir de horas de la mañana, generando afectaciones en la movilidad.

Distintas alcaldías han realizado sus respectivos preparativos para permitir que las protestas se desarrollen pacíficamente. En el caso de Bogotá, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que la jornada tendrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) monitoreando las zonas de la capital más propensas a registrar movilizaciones.

Por su parte, en Cali habrá más de 1.000 oficiales desplegados, además de dispositivos especiales para proteger la infraestructura de la ciudad.

Siga el minuto a minuto de lo que pasa con las protestas de este miércoles.

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