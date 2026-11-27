Dentro de la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito) se establece que los ciudadanos del país están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades durante un puesto de control.

¿Un agente de tránsito puede quitarle las llaves de su carro o moto? Esto dice la ley

Eso sí, otras normativas del país comentan sobre los derechos que tienen los usuarios cuando se encuentran en estas situaciones. En caso de que un funcionario de la autoridad lo pare en un retén para verificar sus documentos y requisitos, el conductor puede grabar el procedimiento.

Esta acción se encuentra respaldada en el artículo 21 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que se comenta que “todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones”.

Si un miembro de la autoridad de policía impide detener la grabación sin la justificación legal correspondiente, incurrirá en causal de mala conducta.

Los controles de tránsito deben realizarse respetando la privacidad, la libertad y las garantías de los conductores. Foto: Policía Nacional

En caso de que se presente una situación en donde el agente le pregunta al usuario información personal, ya sea hacia dónde se dirige, con quién va, qué motivos tiene para conducir allá, el ciudadano está en el derecho de negarse a responder y permanecer en silencio, tal como se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia.

“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, afirma la normativa.

Refiriéndose a la intimidad del conductor, ninguna autoridad o fuerza pública cuenta con la autorización de revisar su dispositivo móvil. Para tener este acceso, los funcionarios deben contar con una orden judicial.

Esta protección se encuentra establecida en el artículo 15 de la Constitución, la cual garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar.

“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”, explica la reglamentación.