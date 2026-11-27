Barranquilla le apunta alto después de haber sido la ciudad que, por primera vez, albergara en Colombia una final única de un torneo Conmebol.

Durante el fin de semana del 21 de noviembre, la capital del Atlántico pasó a la historia al tener en el Metropolitano la final de la Copa Sudamericana ganada por Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

En medio de la euforia que ha dado a la ciudad haber sido casa de dicho evento, ahora se habrían postulado para tener otro aún más importante. Se hace referencia a la final de la Copa Libertadores.

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Según lo manifestado por el periodista argentino Juan José Buscalia: “Barranquilla se va a presentar para ser la organizadora de la final de la Libertadores 2028″.

Esa noticia la entregó en la previa de lo que fue la Sudamericana. Es decir, que la movida clave de presentarse a Conmebol como una de las alternativas ya está hecha y, ahora, esperan una respuesta positiva.

Durante el fin de semana pasado, el comunicador agregó: “El tema de los accesos, en 2028 seguramente todo eso ya va a estar mucho más avanzado”.

Panorámica del Supermetro de Barranquilla, en la final de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images

De momento, el balón queda en el campo de la máxima entidad del balompié de Sudamérica.

Se desconoce con certeza si pronto o en varios meses se conocerá si Barranquilla se quedó con dicha final de talla mundial, pero lo que sí es cierto es que, tras la remodelación del ‘Metro’ y las garantías que dio la ciudad para lo que fue la consagración de Boca Juniors, dicha ciudad ya tiene otro estatus.

Barranquilla “es candidata para el 2027″

La competencia por ser sede de la final única de la Copa Libertadores de 2027 es una realidad y Barranquilla es una de las candidatas a tener dicho partido en el año siguiente.

La periodista Marina Granziera, de Blu Radio, fue quien en medio del programa de este viernes de Blog Deportivo entregó otros detalles adicionales al respecto.

De entrada aseveró que “es candidata para la final de 2027″, confirmando entonces que en días pasados la postulación sí se llevó a cabo.

La competencia de Barranquilla es contra otras tres ciudades del continente, pero aún no hay veredicto final. “No la única, está Río de Janeiro, La Plata y Asunción”, dijo de las chances que maneja Conmebol.

Ahora bien, las esperanzas de la ciudad colombiana están puestas en que sea en el año próximo. En caso de no ser así, para el 2028 lo volverían a intentar.

Granziera también dio luces sobre la fecha en la que, posiblemente, haya una decisión respecto a dicha definición. Será en medio de un consejo de la Conmebol que aún no tiene un mes previsto a realizarse. El más próximo se daría en enero del año entrante y ahí se daría una votación donde elegirían sede tanto de final de Libertadores, como de Sudamericana.

Actualmente, el fútbol sudamericano está centrado en lo que será este sábado la final de Libertadores que enfrenta a Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata y se realizará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.