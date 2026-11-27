Ya se conoce el día y la hora, además del rival, de la Selección Colombia para los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

La FIFA, una vez terminó la fase de grupos, reorganizó el calendario de la jornada siguiente con las 32 naciones que lograron el cupo a la siguiente instancia.

Colombia irá contra Egipto, equipo que acabó como segundo del grupo A.

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El máximo ente del balompié mundial notificó al equipo colombiano que la fecha de su próximo partido es el martes 1 de diciembre y la hora las 10:00 a.m. (hora de Colombia).

En caso de avanzar de ronda a los octavos, el cuadro Tricolor se vería nuevamente con Japón o, por primera vez, con Corea del Sur, ambos representantes de Asia.

Programación de FIFA del partido de Colombia en dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Foto: FIFA

Así quedaron todos los cruces de la próxima ronda en el Mundial Sub-17:

España - Uzbekistán

Irlanda - Costa de Marfil

Croacia - Uruguay

México - Argentina

Mali - República Dominicana

Venezuela - Argelia

Grecia - Ecuador

Australia - Senegal

Corea del Sur - Japón

Egipto - Colombia

Serbia - China

Francia - Uganda

Italia - Tayikistán

Bélgica - Arabia Saudita

Brasil - Mozambique

Chile - Marruecos

El lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre se disputarán todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Durante la primera jornada se jugarán ocho partidos, mientras que los otros ocho se llevarán a cabo el martes, para definir a las selecciones clasificadas a los octavos de final, programados para el jueves 3 y viernes 4 de diciembre.

De acuerdo con la programación de la FIFA, Italia y Tayikistán abrirán la siguiente ronda, mientras que Croacia y Uruguay se enfrentarán en el mismo turno del próximo lunes.

Rival de Colombia y lista de clasificados a dieciseisavos de final

De Egipto hay que decir que en la fase de grupos pasó como segundo del grupo A, donde perdió en su debut frente a Grecia, luego recompuso el camino venciendo a la local Catar y, finalmente, en la fecha 3 goleó a Panamá por 1-4.

En el papel, Colombia es favorita para avanzar de ronda, pero no se podrá confiar frente a un rival que en los últimos años y en todas las categorías viene elevando de manera constante su nivel futbolístico.

Grecia (grupo A).

Egipto (grupo A).

Corea del Sur (grupo B).

Uganda (grupo B).

Ecuador (grupo B).

Australia (grupo C).

Argentina (grupo C).

Mozambique (grupo C).

Francia (grupo D).

Arabia Saudita (grupo D).

Uruguay (grupo D).

Italia (grupo E).

Costa de Marfil (grupo E).

Uzbekistán (grupo E).

Croacia (grupo F).

Senegal (grupo F).

Tayikistán (grupo F).

Malí (grupo G).

Bélgica (grupo G).

España (grupo H).

Marruecos (grupo H).

China (grupo H).

Brasil (grupo I).

Irlanda (grupo I).

Chile (grupo J).

Argelia (grupo J).

República Dominicana (grupo J).

México (grupo K).

Venezuela (grupo K).

Colombia (grupo L).

Serbia (grupo L).

Japón (grupo L).

Alineación titular de la Selección Colombia Sub-17 ante Serbia Foto: FIFA via Getty Images

Hora y canal del Egipto vs. Colombia

Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Martes, 1 de diciembre

Hora: 10:00 a.m.

Canal: Caracol Televisión, RCN, Ditu.

Estadio: Aspire Zona. Doha, Catar