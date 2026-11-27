El humorista Jhovanoty recordó los comienzos de su carrera y habló de las críticas que recibió cuando apenas buscaba una oportunidad. Durante una conversación en el pódcast Sin Filtro de SEMANA, contó cómo llegó a la radio y también un episodio en el que otro comediante se burló de su trabajo después de una de sus primeras presentaciones.

“Ni petrista ni uribista”: Jhovanoty respondió a quienes dicen que recibe millones por sus imitaciones

Al hablar de sus inicios, el artista hizo su primer impulso en una reunión familiar del 31 de diciembre del año 2005. Allí comenzó a imitar personajes y descubrió que podría conectar con quienes lo escuchaban.

Según explicó, en esa etapa escuchaba voces que ya hacían humoristas como Vargasvil y Guillermo Díaz Salamanca: “Yo realmente era imitador de imitadores”, dijo.

En este momento trabajaba como payaso en fiestas infantiles desde joven y animaba eventos en discotecas. Su interés por el micrófono lo llevó a buscar oportunidades en las emisoras de Neiva.

El 23 de enero de 2026 salió a repartir cartas en emisoras y varias respondieron, pero fue Cristalina Estéreo la que le permitió salir al aire y empezar a desarrollar su estilo.

Jhovanoty recordó ese espacio con mucho agradecimiento, pues, según dijo, le abrió las puertas cuando todavía no tenía reconocimiento.

En este lugar aprendió y comenzó a dedicarse al humor de manera más constante, mientras aceptaba trabajos relacionados con la animación y el entretenimiento.

Sin embargo, el camino no estuvo tan libre como se esperaba, sobre todo libre de comentarios negativos. El humorista comentó que algunas personas llegaron a decirle que no servía para hacer humor.

JHOVANOTY , ( EDWIL JHOVANY RAMÍREZ ) HUMORISTA COLOMBIANO. BOGOTÁ NOVIEMBRE 19 DE 2026. FOTO: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA Foto: Alejandro Acosta

Uno de los momentos que más recuerda ocurrió después de su primera presentación teatral, en un espectáculo que se llamó La Noche Verde, organizado por el humorista conocido como el Mono Sánchez.

En aquella función compartió escenario con figuras como Alerta, el Cuentahuesos, Jeringa y Don Jediondo. Jhovanoty aceptó que la presentación no salió como esperaba.

Al día siguiente, según contó, un colega hizo una encuesta radial para elegir el mejor humorista de Neiva y a él lo llamó “Loratadina”.

“Había un parcero que me decía Loratadina [...] y en esa presentación estaba el parcero que yo le digo, y al otro día, el día siguiente, él tenía una emisora y puso a la gente a participar, que cuál era el mejor humorista de Neiva, puso a otro comediante que estaba en ese momento, me puso a mí y puso a la gente a votar por el otro... que yo era Loratadina, por si no saben, Loratadina, que porque no causo sino sueño, que era muy aburridor”, contó.

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Con el paso del tiempo volvió a encontrarse con esa persona e incluso recibió una propuesta para trabajar juntos, y aunque decidió no aceptar, aseguró que no guarda rencor alguno y que no tiene interés en reclamarle por lo que sucedió en ese momento.

Para el artista, esas experiencias dejan muchos aprendizajes, y además considero que la vida puede poner a alguien frente a la oportunidad de devolver a una ofensa, pero la manera de reaccionar dice mucho de cada persona.