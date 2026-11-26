En una reciente entrevista para el podcast de Revista SEMANA ‘Sin filtro’, el humorista colombiano Jhovany Ramírez, conocido en el mundo del entretenimiento como Jhovanoty, habló sobre las razones detrás de su salida de los medios tradicionales, los momentos más duros de su llegada a Bogotá y las constantes etiquetas políticas que recibe por sus imitaciones.

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Aunque su rostro y su voz se hicieron habituales en programas de amplia audiencia como Sábados Felices, La Vuelta al Mundo en 80 Risas y emisoras como Blu Radio y Tropicana, el comediante oriundo de Neiva tomó la decisión de dar un paso al costado.

Lejos de deberse a un conflicto, su retiro respondió a una cuestión de tiempo y compromiso profesional frente al crecimiento de sus espectáculos propios.

Según contó el humorista en la conversación, las giras constantes y el desarrollo de sus propios formatos digitales hicieron incompatible mantener el ritmo diario que exigen los medios tradicionales.

Aunque aseguró que siempre recibió permisos y respaldo de sus jefes, sintió que no estaba entregando la disciplina ni la puntualidad que esos espacios merecían.

“Renuncio porque ya me daba pena. Muchas veces estaba ocho o quince días por fuera de la emisora. Preferí retirarme y dedicarme a mis shows y a mis giras”, explicó Jhovanoty, quien destacó el agradecimiento que guarda por la televisión y la radio, plataformas que le permitieron llegar a rincones del país donde el acceso a internet es limitado.

También recordó con especial aprecio su paso por La Vuelta al Mundo en 80 Risas, formato en el que grabó tres temporadas y compartió viajes con figuras como Laura Acuña.

El camino hacia el reconocimiento nacional no estuvo libre de tropiezos. Jhovanoty relató que, tras llegar de Neiva a Bogotá, atravesó una crisis laboral y personal que estuvo a punto de hacerlo renunciar a su sueño.

Ante la presión, llegó a presentar su carta de renuncia con la idea de regresar al Huila. Sin embargo, fue su esposa, a quien conoce desde los cinco años y con quien tiene cuatro hijos, quien lo convenció de pedir la carta de vuelta y continuar.

Gran parte de la popularidad de Jhovanoty nació de imitar personajes que no solían estar en el repertorio habitual del humor radial, siguiendo un consejo de su colega Nelson Polanía, ‘Polilla’.

Así llegaron las caracterizaciones de periodistas como Juan Diego Alvira y Edward Porras, o figuras públicas como Claudia López, muchas veces imitadas frente a los mismos protagonistas.

Ese alcance también lo ha puesto en medio de la polarización política. En la entrevista, el humorista se refirió con ironía a los rumores que lo vinculan con distintas campañas o sectores: desde quienes aseguran que recibe pagos de políticos de derecha hasta quienes lo señalan de hacerle publicidad al petrismo.

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Frente a esto, defendió su postura de mantenerse independiente: “Yo soy humorista y creo que nosotros no debemos tener orillas. Uno tiene que hablarle con sinceridad al público”.

Finalmente, explicó que frente a los ataques en redes sociales optó por una estrategia práctica: responderles invitándolos a comprar boletas para sus presentaciones, convirtiendo las críticas en promoción para su trabajo y priorizando los mensajes de quienes encuentran en su humor un alivio en momentos difíciles.