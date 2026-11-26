Sigue la expectativa por conocer qué va a pasar con los derechos de televisión del FPC.

Derechos de televisión del FPC: informan decisión de Dimayor, tras la reunión con los 36 clubes

Carlos Antonio Vélez da detalles de la propuesta de Win Sports por derechos televisivos del FPC

Hasta el pasado 21 de noviembre de 2026, Win Sports tenía la opción de igualar la oferta de un tercero que llegó a Dimayor, en el mes de septiembre, para continuar con los derechos de transmisión que tiene desde 2012.

Varias fuentes señalan que Win sí igualó, y hasta superó, la oferta que dicho tercero presentó en septiembre. La misma rondaría los 90 millones de dólares.

Sin embargo, aún no hay un comunicado oficial de Dimayor sobre qué va a pasar con los derechos de televisión del FPC a partir de 2027.

Tulio Gómez: “Estamos discutiendo la distribución de los recursos del nuevo contrato”

Así las cosas, ya habría una pista de lo que puede pasar con los derechos de transmisión del FPC.

Tulio Gómez, dueño del América de Cali, reveló detalles sobre qué es lo que se está discutiendo en este momento en Dimayor.

“Ninguno de los 36 equipos nos estamos oponiendo a esa oferta. Win tiene el derecho de preferencia y si lo igualó o lo superó, será quien se quede con el contrato. Eso es un tema que está manejando el Comité Deportivo y en su momento lo presentará a la asamblea”, arrancó afirmando Tulio, en declaraciones publicadas por la cuenta de X del periodista Alexis Rodríguez.

Y añadió: “Lo que estamos discutiendo es la distribución de los recursos del nuevo contrato y esperamos llegar en consenso a una fórmula que nos satisfaga a todos”.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia Tulio Gómez: "Ninguno de los 36 equipos nos estamos oponiendo a esa oferta. Win tiene el derecho de preferencia y si lo igualó o lo superó será quien se quede con el contrato. Eso es un tema que está manejando el Comité d Deportivo y en su momento lo presentará a la asamblea. Lo que estamos discutiendo es la distribución de los recursos del nuevo contrato y esperamos llegar en consenso a una fórmula que nos satisfaga a todos" — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 27, 2026

Cabe recordar que a mediados de 2026, ocho clubes tradicionales del FPC, que conforman el G8, emitieron un comunicado donde cuestionaban la manera en que se estaba repartiendo el dinero por los derechos de televisión entre los 36 equipos profesionales del país.

Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Junior, Independiente Medellín y Once Caldas firmaron el documento, y son a quienes más les interesa una nueva distribución de los recursos, en este nuevo periodo de derechos televisivos del FPC.