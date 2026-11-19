La interna de América de Cali rompió su silencio por el tema de los sueldos atrasados en la institución. Ya había hablado el jugador Edson Tortolero, y ahora fue el turno para David González.

Jugador de América de Cali se pronuncia por la polémica en el pago de salarios: “Merece estar mejor”

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Fue este jueves, 19 de noviembre de 2026, cuando David González habló en rueda de prensa y se refirió al atraso en el pago de salario de América. No titubeó y dijo que espera que esa polémica acabe.

David González sobre los salarios atrasados en América: “Yo creo que ya estuvo”

En la rueda de prensa en mención le preguntaron a David González qué pensaba sobre la situación, pues la prensa vallecaucana viene informando que la directiva escarlata busca ponerse al día en los pagos antes del viernes, 20 de noviembre.

“Yo espero que sí (paguen), por lo menos antes de que tengamos el primer partido de local y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no concentramos. Yo creo que ya estuvo, ya fue. Ya no podemos darnos ese lujo y esa posibilidad de que si las cosas no salen bien le echemos la culpa a eso”, dijo González.

Y añadió: “No podemos dejar cabos sueltos. Ya tenemos que todos, desde directivos, hinchas, jugadores, hacer lo que tengamos que hacer para que el equipo esté como tiene que estar y podamos competir de la manera que hay que competir”.

🎙️🔴 David Gonzalez sobre los sueldos atrasados en América: “Espero que (se solucione) antes del primer partido de local, y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no. Ya estuvo, ya fue. No podemos darnos esa posibilidad que que si las cosas no salen bien le echemos la culpa a eso. No podemos dejar cabos sueltos” — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 19, 2026

Horas antes, el jugador Edson Tortolero habló con El Vbar de As Colombia y también fue claro: “La verdad es una situación del club. Así como la tiene hoy América, pasa en muchos clubes. Ojalá se pueda resolver porque los jugadores, el cuerpo técnico, la institución, merece estar mejor”.

Acolfutpro solicita audiencia de incumplimiento a Supersociedades

Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) le solicitó formalmente a la Superintendencia de Sociedades, una audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganización del América de Cali.

🚨 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 Hemos solicitado formalmente a la Superintendencia de Sociedades ( @ssociedades ) una audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganización del @AmericadeCali , club de @Dimayor, fundamentada en el no pago de las obligaciones post-acuerdo correspondientes a los futbolistas 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐜𝐚𝐧𝐞𝐠𝐫𝐚, 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧̃𝐚 𝐲 𝐘𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐨, así como por los reiterados incumplimientos en el pago de salarios al plantel profesional. @FIFPRO @FIFProAmerica @MintrabajoCol @MinDeporteCol @nlopezfuentes @MoradJuliana @ilo @juligu0204 @cutcolombia @ilo @ABDELAESPRIELLA @jrestrp — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 19, 2026

¿El motivo? Ellos mismos lo señalan en el comunicado: “Fundamentada en el no pago de las obligaciones post-acuerdo correspondientes a los futbolistas Daniel Bocanegra, Jean Pestaña y Yerson Candelo, así como por los reiterados incumplimientos en el pago de salarios al plantel profesional”.

Se espera que, con el pasar de los días, haya más información sobre este tema con América de Cali. Todo mientras la mecha está instalada en la gran final de la Copa BetPlay 2026, contra Once Caldas, y pelea en el cuadrangular B de la Liga, contra a Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.