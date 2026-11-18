En medio de la destacada campaña que está haciendo América de Cali, en este segundo semestre de 2026, hay un matiz que no pasa desapercibido: la polémica por los retrasos en el pago de los salarios de sus jugadores.

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Ha sido la prensa deportiva en Colombia, más que nada la vallecaucana, la que ha informado sobre el retraso de pagos a los jugadores de América. Incluso, muchas veces han mencionado que los jugadores del club, presuntamente, han decidido no concentrar en la previa a partidos importantes.

A día de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, todo apunta a que la directiva de América de Cali busca la forma de ponerse al día en los pagos a sus jugadores y, en medio de la polémica, un futbolista se refirió al tema.

Edson Tortolero sobre el retraso en los pagos de América: “Ojalá se pueda resolver pronto”

Edson Tortolero es un atacante venezolano de 28 años que se desempeña en América de Cali. Llegó a la mecha en julio de 2026, firmó contrato hasta junio de 2027 y asoma como alternativa para el técnico David González.

En El Vbar, de As Colombia, le preguntaron a Tortolero: “Nos están diciendo, en una consulta interna, que los directivos están haciendo esfuerzos para salvar el tema económico antes de los cuadrangulares. ¿Cómo han tocado ustedes ese tema de los pagos?”

A ello, Edson Tortolero respondió: “La verdad es una situación del club. Así como la tiene hoy América, pasa en muchos clubes. Ojalá se pueda resolver porque los jugadores, el cuerpo técnico, la institución, merece estar mejor”.

Y añadió: “Como siempre digo, no todo en la vida es fácil. A veces se pasan problemas, adversidades, y lo mejor es afrontarlas de gran forma. Nosotros, ante esa adversidad, hemos sacado el equipo adelante, hemos luchado cada compromiso, y por eso es tan valioso lo que hemos conseguido, por la forma en la que han pasado las diferentes situaciones, y pareciera que no pasara nada porque el equipo pelea. Ojalá esas situaciones se puedan resolver pronto”.

🔴💪 “A PESAR DE LAS ADVERSIDADES, HEMOS SACADO AL EQUIPO ADELANTE” ⚽🔥Edson Tortolero, extremo del América de Cali, resaltó el esfuerzo del grupo para superar las dificultades y mantener al equipo en competencia 📻💻#ELVBAR de #ASColombia https://t.co/TmHoxT5GbA — El VBAR (@VBarCaracol) November 19, 2026

Reporta la propia prensa vallecaucana que América de Cali estaría haciendo esfuerzos para que antes de este viernes, 20 de noviembre de 2026, queden al día con todas sus obligaciones.

A más tardar el viernes al medio día el plantel de @AmericadeCali quedaría al día en todas sus obligaciones, vía @HAROLDCAICE. https://t.co/0YJhDEArGj — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) November 18, 2026

América de Cali pelea en Liga y Copa

La situación económica contrasta con la actualidad deportiva de América. La mecha ya se aseguró un lugar en la final de la Copa BetPlay 2026, ante Once Caldas, y pelea en el cuadrangular B de la Liga junto a Bucaramanga, Deportivo Cali y Millonarios.

Es decir que América podría ser campeón de Liga y Copa BetPlay en este 2026. Se ratifica como favorito, pues lo hecho en todo el semestre lo pone como un firme candidato.