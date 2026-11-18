A las 12:00 a.m. de este jueves, 19 de noviembre, se estrena oficialmente el videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6) en Colombia. En la previa al estreno, varios equipos de fútbol del mundo han participado activamente en redes sociales, incluyendo al Bayern Múnich.

Usuarios de PS5 deberán cumplir este requisito antes del lanzamiento de GTA VI para poder jugar

GTA 6 alcanza puntuación histórica en Metacritic antes de su lanzamiento: iguala a uno de los mejores videojuegos de la historia

Concretamente, Bayern Múnich creó una carátula propia del GTA 6 previo al lanzamiento del juego. Allí aparecen varias figuras como Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz.

Last training session before GTA VI 🤯 https://t.co/dR6aouLA7p — FC Bayern München (@FCBayern) November 18, 2026

Se observa a Luis Díaz en la parte inferior de la carátula creada por Bayern Múnich. El guajiro sostiene en sus manos la DFB Pokal (Copa de Alemania) que ganó con el cuadro bávaro en la temporada 2025-2026.

El diseño del Bayern Múnich incluye colores característicos del GTA 6 implementados por Rockstar Games, empresa desarrolladora y creadora del juego.

Luis Díaz, presente en el trend del GTA 5 vs. GTA 6

Hubo también un trend que se viralizó por todo el mundo, donde los equipos de fútbol hacían una comparativa en fotos. Primero, mostraban cómo se veía su plantilla en 2013, cuando salió el GTA 5, y cómo se ve ahora con el lanzamiento del GTA 6.

Bayern Múnich se sumó a la tendencia y mostró algo interesante. Colocó a su referente histórico, Franck Ribéry, cuando salió el GTA 5. En contraste, puso a Luis Díaz para este estreno del GTA 6.

Der Unterschied zwischen 𝙂𝙏𝘼 𝙑 und 𝙂𝙏𝘼 𝙑𝙄 FC Bayern Edition 🌴👀 https://t.co/6KK9hu7XRo — FC Bayern München (@FCBayern) November 12, 2026

Y así lo hicieron con varios jugadores: Arjen Robben, Mario Mandžukić y Manuel Neuer del 2013, ante Michael Olise, Harry Kane y el propio Manuel Neuer, pero en versión 2026.

Otros equipos, como AC Milán, también se unieron a la tendencia en la previa al lanzamiento mundial de GTA 6. El cuadro rossoneri fue un poco más allá e hizo la cara de algunos de sus jugadores, pero con las gráficas del videojuego.

The characters we want in GTA VI 🌅🕶️ https://t.co/coomUG57Cj — AC Milan (@acmilan) November 18, 2026

Lo cierto es que el estreno del GTA 6 ha acaparado muchas miradas en el planeta. El deporte, el cine, la música y los propios jugadores se unen a las tendencias en redes sociales a la espera de un juego que continúa la saga Grand Theft Auto luego de 13 años de espera.