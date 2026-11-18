Uno de los negocios que tiene los ojos del FPC encima es el que adelanta Independiente Santa Fe, con Santos Laguna de México, para comprar al uruguayo Franco Fagúndez. Los acercamientos están confirmados por la propia dirigencia cardenal.

Ilusión a pleno en Independiente Santa Fe por trato con Franco Fagúndez: “Va encaminada”

Figura de la Liga Betplay se ofrece a Santa Fe y sería fichaje top: quiere dupla con “Franquito Fagúndez”

Sin embargo, no es un negocio fácil. Indica la prensa deportiva cercana al tema que Santos Laguna acaba de responder negativamente a la segunda propuesta que hizo Santa Fe por Franco Fagúndez. Así las cosas, el tema se resolvería con el pasar de las semanas.

“Santos Laguna rechazó la segunda oferta de Santa Fe por Fagúndez”: Mariano Olsen

Fue Mariano Olsen, un periodista deportivo muy cercano al tema y al mercado de fichajes en general, quien escribió en su cuenta de X cómo va el negocio entre los cardenales y el cuadro mexicano.

“Dentro del entorno de Franco Fagúndez me dicen: ‘El club Santos Laguna de México acaba de rechazar la segunda oferta de Santa Fe porque la considera insuficiente’. Se va a seguir negociando, esto es largo. Seguimos siendo optimistas. La voluntad de Franco es quedarse”, escribió Olsen.

Desde el entorno de FRANCO FAGÚNDEZ me dicen: "el club @ClubSantos acaba de rechazar la segunda oferta de @SantaFe por considerarla insuficiente. Se va a seguir negociando, esto es largo. Seguimos siendo optimistas. La voluntad de Franco es quedarse". https://t.co/oyP07ezH8k — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 18, 2026

El pasado 10 de noviembre, el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, hizo oficial el deseo de adquirir a Franco Fagúndez de forma permanente. Lo expuso en diálogo con Win Sports.

“Hace unos días se hizo una propuesta, hoy hablé con uno de los directivos de Santos y estamos a la espera de que entre esta o la otra semana nos respondan. Lo único malo es que cada vez que hace un gol se cotiza más y me hacen más difícil la negociación”, fueron las palabras de Méndez.

“La gente sabe el deseo que tengo de quedarme (…) Hay que respetar los tiempos, los acuerdos entre clubes. No soy una persona a la que le guste hablar de eso y meter presión, pero él sabe el deseo de mi corazón. Él sabe todo lo que estoy haciendo para poder quedarme acá”, dijo Fagúndez en el mismo diálogo.

🦁⚽”La gente ya sabe el deseo que tengo de quedarme. El presidente sabe lo que estoy haciendo para quedarme en el club” Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe. #MedioTiempoWIN https://t.co/uxu0EwingC — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

¿Qué pasa si Santa Fe y Santos Laguna no llegan a un acuerdo por Franco Fagúndez?

En caso de que el negocio no prospere entre las partes, Franco Fagúndez debería volver a Santos Laguna de México, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Cabe recordar que Fagúndez llegó en préstamo a Santa Fe en enero de 2026. Según reportó la prensa, fue un préstamo sin opción de compra. Sin embargo, por la voluntad del uruguayo de continuar con el cardenal y sus buenos desempeños con el león, el equipo bogotano abrió la puerta a una histórica negociación.