Independiente Santa Fe se ha propuesto retener a Franco Fagúndez y hace todos los esfuerzos posibles por ejecutar la opción de compra con Santos Laguna de México, dueño de los derechos del atacante uruguayo.

Si bien son cifras que pueden parecer altas para la economía de los bogotanos, todo parece indicar que se está cerca de un acuerdo definitivo.

En días pasados se había mencionado que Santa Fe puso una supuesta cifra cercana a los 1.5 millones de dólares.

Junior le busca equipo a estos cinco jugadores: revelan lista de salidas para 2027

Asesinato de exjugador a tiros enluta al FPC: vistió camiseta de Nacional y jugó en Real Cartagena

Este valor ya era alto, pero no terminaba por convencer a los mexicanos para aceptar. Ahora, parece que algunas variables se han ajustado y la “negociación es larga, pero va encaminada”.

Fue el periodista argentino Mariano Olsen quien confirmó el avance en sus redes sociales al poner: “Optimismo creciente en el entorno de Franco Fagúndez respecto a su continuidad en Santa Fe”.

Desde la interna del cuadro rojo la respuesta habría sido: “‘Tras la segunda oferta a Santos Laguna existe buena disposición entre los clubes’”.

“‘No está cerrado, pero creemos que habrá acuerdo. La negociación es larga, pero va encaminada”, citó Olsen de lo que le habría dicho.

Fagúndez, dispuesto a quedarse

Hace unos siete días que Santa Fe tuvo un evento en el estadio El Campín donde presentó como patrocinador una marca de carros de China.

En ese ambiente distendido que se generó, se dio una conversación entre Franco Fagúndez y el presidente, Eduardo Méndez.

🎙️🦁 Eduardo Méndez sobre el futuro de Franco Fagúndez en #SantaFe “#SantosLaguna va a recibir dos carros por usted (entre risas)” “Ya nosotros hicimos una propuesta, hoy hablé con unos de los directivos y estamos atentos a su respuesta” https://t.co/1yOsa0JRdp — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 10, 2026

El directivo fue jocoso a la hora de contestar, al decir que “cada vez que hace un gol, ese es el problema, que ustedes (el periodismo) le suben el precio”.

Fagúndez demostró que, si era necesario poner de su parte para mantenerse en el rojo, así lo haría: “Si tengo que dejar de hacer goles, se la paso al del medio, para que me compren”.

Y es que esa no ha sido la única vez en la que el charrúa se ha mostrado presto a quedarse. En las entrevistas que ha tenido durante los últimos meses, siempre ha transmitido su gusto por Santa Fe, Bogotá, así como la intención de permanecer allí.

Apuntando a las finales de Liga

Independiente Santa Fe se clasificó de manera anticipada a los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2026-II.

En la fecha 19 jugó el partido que le correspondía por cumplir con el calendario ante Internacional de Bogotá, al que le ganó por 0-2 en el estadio de Techo.

El sábado pasado aguardaba por el sorteo que definiría sus rivales en los cuadrangulares y terminó siendo parte del grupo A, junto al Independiente Medellín, Once Caldas y Atlético Nacional.

El primer partido para los rojos en busca de la final será este mismo viernes en condición de visita. Los rivales de la misma zona jugarán al día siguiente para saber cómo se movió el panorama en la tabla de posiciones.

Programación fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II:

Viernes 20 de noviembre

4:30 p. m.: Independiente Medellín vs. Santa Fe.

6:35 p. m.: Atlético Bucaramanga vs. América de Cali.

8:40 p. m.: Deportivo Cali vs. Millonarios.

Sábado 21 de noviembre