El fútbol colombiano está de luto luego de conocerse de la muerte de Luis Paterson, exjugador cartagenero de 32 años que vistió la camiseta de Atlético Nacional en divisiones menores y jugó en primera división con Real Cartagena.

Según lo reportado por la Policía Metropolitana de Cartagena, el homicidio del mencionado se produjo en horas de la noche. Paterson fue interceptado por un sujeto, quien le propinó disparos sin mediar palabra.

Aunque el exdeportista fue llevado a un centro asistencial para su atención de urgencia, la gravedad de la heridas impidieron que los servicios médicos pudieran salvarle la vida.

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Durante su proceso de formación integró escuelas deportivas y tuvo un paso por las divisiones menores de Atlético Nacional, en Medellín.

Posteriormente, llegó a Real Cartagena, equipo con el que debutó profesionalmente en 2012 y permaneció hasta 2013. Su trayectoria también incluyó una experiencia internacional con Chinandega FC, de Nicaragua, en 2016.

Aunque su carrera deportiva no tuvo un recorrido prolongado, mantuvo su vínculo con el fútbol y apoyó el crecimiento de su hermano Robinson.

Hermano le da el sentido adiós

Luis Paterson era hermano del también jugador de fútbol, Robinson Paterson, quien milita actualmente en el San Marcos FC de Nicaragua.

A través de sus redes sociales personales quien aún está vigente consignó un mensaje para su familiar, en el que demostró el dolor que llevaba con él tras la pérdida de Luis.

“Gracias por todo mi amigo, mi hermano, mi sangre. Lo fuiste todo para mí, me enseñaste cómo jugar, cómo pelear, me cuidaste de la calle y de los que me rodeaban. Me cuidabas como tu perla más preciada, me amaste más que a nadie, dabas tu vida por mí”, fueron las primeras líneas de Robinson para Luis.

Robinson Paterson escribió un mensaje de despedida a su hermano, Luis Paterson por su asesinato en Cartagena Foto: Captura a Instagram de (robinsonpaterson19_)

En otro pasaje de su mensaje de despedida, Robinson manifestó el profundo dolor que le dejó la pérdida de quien consideraba una de las personas más importantes de su vida. Con palabras cargadas de tristeza, expresó: “No pensé que la vida te fuese quitado de la vida mía ni de los tuyos tan rápido. Solo le agradezco a Dios por todo lo bueno y lo malo, pero ashhh, qué dolor. Luis Miguel, lo más hermoso de mi vida, lo que más amo se me fue. Te amé y te amaré por el resto de mi vida, vuela, vuela lo más alto, mi ángel”.

Roger Martínez se pronunció

En Cartagena también Paterson era conocido por Roger Martínez, delantero con procesos de Selección Colombia y reconocido también por sus pasos en Racing de Argentina, Villarreal de España, así como América de México.

El cartagenero Roger Martínez milita en Arabia Saudita. Foto: AFP

El mencionado futbolista que hoy día está en Al-Shabab de Arabia Saudita redactó: “Vuelva alto, mi hermano. Nos duele mucho tu partida a los que alguna vez compartimos contigo”.

“Fortaleza para toda la familia y que descanse en paz”, añadió en su mensaje de condolencias.