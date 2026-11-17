Una de las producciones más reconocidas de la televisión de Latinoamérica está lista para sorprender nuevamente a sus seguidores. Sin senos sí hay paraíso regresa con una cuarta temporada que trae de vuelta a varios de sus personajes más queridos, pero también da continuidad a una historia marcada por nuevos enemigos, negocios ilegales y situaciones que pondrán a prueba a sus protagonistas.

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La producción vuelve a reunir a Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Majida Issa, Catherine Siachoque y Carolina Gaitán, quienes retoman los papeles que los convirtieron en figuras bastante reconocidas y amadas de esta novela.

La trama vuelve a girar alrededor de Catalina Santana y Aurelio ‘Titi’ Jaramillo, quienes intentan dejar atrás los conflictos del pasado para construir una vida diferente.

Sin embargo, conseguir esa tranquilidad no será sencillo. Los acontecimientos los llevarán a enfrentarse con un entorno peligroso que tiene como escenario principal la industria de las modelos webcam en Medellín. Detrás de las luces, el dinero y la aparente vida de lujo se esconde una estructura criminal internacional relacionada con el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.

En medio de esta historia, Catalina tendrá que recuperar la fortaleza que la ha caracterizado para proteger a su familia y enfrentar amenazas que podrían cambiarlo todo.

Además, el regreso de Yésica Beltrán, conocida como ‘La Diabla’, promete despertar viejos enfrentamientos y complicar todavía más la vida de quienes intentan comenzar de nuevo.

El elenco principal también contará con Catherine Siachoque como Hilda Santana y Carolina Gaitán como Catalina Marín. A ellos se suman Fabián Ríos, quien le da vida a Albeiro Marín; Elizabeth Gutiérrez como Diva Montero y Arturo Barba en el papel de Israel Montero. La historia agrega, además, personajes que tendrán un papel importante en los conflictos de esta entrega.

La expectativa por esta temporada también tiene que ver con el regreso de Majida Issa como una de las villanas más recordadas de esta novela. Su personaje ha sido muy relevante en los enfrentamientos que han dejado huella en la historia y su aparición vuelve a mostrar las tensiones que parecían haber quedado atrás.

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¿Dónde se puede ver ‘Sin senos si hay paraíso 4′?

Para quienes quieran seguir esta nueva etapa, la serie estará disponible a través de Telemundo y en la plataforma de streaming Peacock. Los seguidores también podrán encontrar avances, novedades y material exclusivo detrás de cámaras en las redes sociales de TelemundoSeries y en el canal oficial de YouTube de la producción.

Con el regreso de Catalina, ‘Titi’ y ‘La Diabla’, esta continuación de la producción abre un nuevo capítulo en el que las alianzas, las traiciones y los peligros del mundo digital serán protagonistas.