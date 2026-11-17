En días pasados una salida en falso tuvo el atacante de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez.

Después del partido frente a Chile en Cali, el que milita en Sporting de Lisboa dialogó con los medios de comunicación en zona mixta y lanzó frases en contra de sus críticos que generaron malestar.

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“Creo que aquí se nos exige, obviamente, por la dificultad que es llevar la camisa. Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso... Pero me gustaría ver a mucha gente dentro del campo de juego y a ver si son capaces de hacer eso”, fueron las palabras del atacante.

En redes sociales sus palabras fueron mal recibidas. Infortunadamente, un grupo de aficionados se molestó por ello y lo atacó de manera masiva. Fue tal el rechazo presentado, que en las últimas horas Suárez tuvo que salir a pedir disculpas públicas.

Luis Javier Suárez, delantero titular de la Selección Colombia al que señalan por no hacer goles como en su club. Foto: Anadolu via AFP

Suárez dio la cara

Previo al partido de este martes nuevamente contra Chile, pero esta vez en Santiago, el equipo colombiano atendió a la prensa.

Suárez decidió salir a dar la cara por sus declaraciones y le pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por lo dicho.

“Quiero hacer mención al otro día donde después del partido hice una declaración desafortunada, aún estaba caliente del partido”, explicó por lo dicho el pasado viernes.

Luis Javier Suárez pidió perdón 🙏🏻 luego de realizar unas declaraciones que generaron polémica 😯, tras el partido más reciente de la Selección Colombia 🇨🇴 contra Chile 🇨🇱 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽ https://t.co/4qv7AyNj3G — Gol Caracol (@GolCaracol) November 16, 2026

Asumiendo la responsabilidad en lo ocurrido, confrontó todo diciendo: “La gente que se sintió ofendida o molesta por mi respuesta, le pido disculpas, soy un hombre y pongo la cara, me equivoque y asumo las consecuencias para pedirle disculpas a todo el pueblo colombiano que se sintió ofendida”.

Sin la más mínima intención de armar otra pelea, solo le quedó comprometerse a garantizar goles una vez juegue y convertiste en la Selección, en el goleador que ha demostrado ser en Europa.

“En mi posición tenemos referentes como el Tigre, que son ejemplo para nosotros, quiero seguir ese ejemplo, quiero trabajar mucho para revertir esta situación de tres partidos sin marcar. Me queda trabajar y esperemos que se abra el arco aquí en la Selección como en mi equipo”, aceptó.

Luis Javier Suárez (izq.) es uno de los 10 máximos goleadores del mundo en 2026. Foto: Sporting CP

Sobre las diferencias que no permiten que se desempeñe en Colombia como lo hace en Portugal, puntualizó que en su club ya la idea está establecida, mientras que en la Tricolor apenas se va ajustando de la mano de Néstor Lorenzo.

“Tanto en mi club como aquí jugamos un poco distinto. El Sporting es un equipo consolidado, nos conocemos mucho y a partir de ahí, este equipo viene creciendo y viene cogiendo diferente ideas de juego. Estamos probando diferentes cosas y hay muchos jugadores llegando, vamos en el proceso correcto y espero que pronto no solo se alimente al delantero que esté sino a todos los jugadores”, terminó diciendo Suárez.