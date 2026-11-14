Recado de Luis Suárez a sus críticos por no hacer goles en Selección Colombia: envió mensaje

Luis Javier Suárez está entre los 10 máximos goleadores del balompié mundial durante 2026. Su rendimiento con Sporting de Lisboa en Portugal es altísimo, pero aún la deuda está cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia.

Recientemente, frente a Chile, dio la asistencia del tiro de Daniel Muñoz que acabó en el autogol con el que la Tricolor ganó por 1-0 en el Pascual Guerrero de Cali.

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A Lucho no se le refuta su entrega y lucha constante con los defensas contrarios. Durante su estancia en campo, siempre es incómodo para las zagas rivales, pero las anotaciones, que es por lo que se le evalúa, no aparecen de manera constante.

Recado a sus críticos

Ante esta situación que parece repetirse con diferentes delanteros que se han probado, Suárez respondió por su caso en particular y le mandó un certero mensaje a los que lo llaman “paquete”.

Sobre la frecuencia con la que marca en Europa, piensa que se erra a la hora de evaluar: “Cuando estamos allí, parece que todos los días metemos goles y no es así. Pasé dos partidos sin anotar. Es una cuestión de perspectiva”.

Después de ello, puntualizó sobre un sector de los críticos que los califican de mala manera: “Muchos dicen que nos pesa, que somos paquetes”.

Y para esos tuvo un mensaje directo: “Me gustaría ver a mucha gente dentro del verde y a ver si son capaces de hacer lo que hago en Europa o aquí”.

Contra los chilenos, a Suárez no se le abrió el arco para poder llevar de Portugal a Colombia la racha positiva de goles que venía anotando en Sporting.

El último gol de Lucho en la Tricolor se produjo previo al Mundial, en la despedida de la Selección frente a Costa Rica, luego de una asistencia de James Rodríguez.

Después de ello, durante la Copa del Mundo, en la fase de grupos ni en dieciseisavos u octavos logró aportar de forma activa al equipo nacional.

El décimo máximo goleador del mundo

Al nacido en Santa Marta se le exige en Colombia porque no se logra entender cómo en su club se ha convertido en el décimo máximo goleador del mundo durante el año 2026, pero no puede mantener el mismo nivel en la Tricolor.

Recientemente, salió el listado de los atacantes que más llevan goles en el año calendario. Suárez está en el mismo selecto grupo que el Balón de Oro, Harry Kane (Bayern Múnich) e iguala a estrellas como Raphinha (FC Barcelona).

Luis Suárez portó la 9 de la Selección Colombia en el amistoso frente a Chile. Foto: Raúl Palacios /El País

Hasta mediados de noviembre de 2026, Suárez acumula un total de 35 anotaciones entre Sporting y Selección Colombia.

Con su club en suelo luso lleva 33 tantos, mientras que a la Tricolor le ha aportado en dos oportunidades.

Se espera que, en la próxima presentación de la Selección Colombia, nuevamente frente a Chile, pero esta vez en Santiago, Luis Javier Suárez pueda reencontrarse con el gol, poner fin a su racha sin anotaciones y demostrarles a sus detractores que tiene las condiciones para ser el 9 que necesita el equipo.