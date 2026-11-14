Nuevo ranking Fifa para Colombia tras ganarle a Chile: mejor que dos gigantes de Europa

La Selección Colombia jugó la noche del pasado viernes contra su similar de Chile en el marco de una nueva fecha Fifa de amistosos. El partido culminó 1-0 en favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Dicha anotación, que fue la única del encuentro, fue un autogol del zaguero chileno Guillermo Maripán, quien en su afán de despejar un centro de Daniel Muñoz lo terminó por guardar en su propio arco.

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Más allá de eso, múltiples acciones ofensivas no hubo para la Tricolor, que sigue en su proceso de renovación con una gran cantidad de nombres nuevos. El DT argentino prueba jugadores y esquemas para determinar la base que afrontará los próximos años.

Colombia conserva su lugar en el ranking Fifa

Cada que juega la selección nacional hay una tabla que llama poderosamente la atención; se trata del ranking Fifa de selecciones que actualiza la Fifa a la par de cómo se van desarrollando los juegos en todo el mundo.

Esta vez, y después de lo que fue el amistoso de Colombia en Cali, la máxima autoridad del balompié mundial refrescó su página web donde puso al combinado colombiano en la casilla 11.

A la Tricolor le fueron agregados 2.57 puntos para alcanzar la cifra de 1738.36 en total.

Actualización del Ranking Fifa para Colombia tras el primer amistoso vs. Chile en la fecha de noviembre Foto: Captura a la web oficial de Fifa

Con este acumulado, el equipo colombiano conservó el puesto que tenía desde la fecha Fifa pasada donde se había enfrentado a México, Paraguay y Perú.

De cara al próximo encuentro que tendrá Colombia -nuevamente con Chile, pero en Santiago- el próximo martes 17 de noviembre, el combinado patrio se encuentra presionado por dos potencias europeas que vienen en alza.

Italia se le acercó a la Tricolor después del batacazo que fue ganarle a Francia en la Liga de Naciones de la Uefa. Ascendieron tres casillas y se posicionaron 12 con un acumulado de 1723.84 puntos.

Partido entre Italia y Francia por la Liga de Naciones de la UEFA. Foto: X de @England

El combinado italiano jugará nuevamente el próximo domingo, 15 de noviembre. Esta vez será ante otro seleccionado que está en la pelea constante por el ranking, como lo es Bélgica, octava de manera temporal.

Atrás de Colombia también le viene pisando los talones Alemania. Los dirigidos por Jürgen Klopp desde hace unos meses ganaron a Serbia en condición de visita y bonificaron en busca de recuperar terreno.

Parcialmente, los germanos son casilla 13, con una sumatoria de puntos que va en 1721.85.

Argentina y Francia dieron ventajas

Comenzó la era posterior a Lionel Messi y no fue lo esperado para los dirigidos por Lionel Scaloni, que perdieron frente a Uruguay en La Bombonera por 1-2.

En un templo del fútbol de Buenos Aires vacío por el poco acompañamiento de los aficionados, la selección charrúa fue mejor que los locales, que se vieron sorprendidos por los goles de Maximiliano Araújo y un autogol de Leonardo Balerdi.

Julián Álvarez descontó para los subcampeones en el Mundial de 2026, pero fue anecdótico dicho gol en la derrota de Argentina.

Por su parte, Francia, que sigue siendo potencia mundial, pinchó vs. Italia en su visita a San Siro. 3-1 le propinó la Azzurra, dando uno de los primeros dolores de cabeza a Zinedine Zidane.