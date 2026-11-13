Próximo partido de la Selección Colombia: fecha, horario, rival y canal de TV

La Selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, en un partido amistoso disputado con las gradas totalmente de amarillo y con la taquilla para las víctimas del terremoto que sacudió al país el pasado mes de agosto. Un compromiso que tuvo la intervención de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; y Alejandro Eder, alcalde de la capital del Valle del Cauca.

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El técnico argentino Néstor Lorenzo sigue en su proceso deportivo con la nueva generación y la reconstrucción tras el Mundial 2026, ya sin James Rodríguez y Juan Fernando Partido, quienes dieron un paso al costado tras la cita en Norteamérica. Un compromiso que solamente tuvo la diferencia por un autogol de Guillermo Maripán.

La escuadra colombiana, que perdió por lesión a su estrella Luis Díaz por lesión y se quedó en Alemania en recuperación, recibió en Cali a un equipo austral que da forma a una nueva generación de jugadores pero que parece estancado, luego de quedarse sin Mundial en tres veces consecutivas tras la retirada de la generación dorada.

Un gol en contra del zaguero chileno Guillermo Maripán en el minuto 35 definió el duelo, cargado de emoción, pero con poco protagonismo ofensivo ante la imprecisión colombiana y las pocas armas chilenas. El próximo partido de la Selección Colombia será, precisamente, contra Chile, pero en Santiago, sobre las 6:00 p.m., hora colombiana.

Colombia vs. Chile

Estadio: Nacional de Santiago, Chile

Fecha y hora: 17 de noviembre 2026, 6:00 p.m., hora colombiana

Canal de TV: Gol Caracol y Canal RCN, y en sus respectivas plataformas digitales

Cali se lució en el amistoso

Los hinchas de la Selección Colombia no le fallaron al homenaje a las víctimas del terremoto que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto. La iniciativa de llevar a la Mayores al Pascual Guerrero de Cali nació en este tributo para los más afectados y la taquilla recibida será en beneficio para los más damnificados.

Además de eso, se erizó la piel al momento de escuchar el himno nacional, que se entonó al unísono en las gradas del Pascual.

En medio de ese plan de amistosos, se pactó entre federaciones un doblete de partidos, primero en Cali y luego en Santiago, siendo el último juego de la Selección Colombia en este 2026 el próximo martes en tierras chilenas.