Atlético Nacional se interesa en una joya de Selección Colombia: jugador con pasado en Millonarios

Revelan que Atlético Nacional tiene interés en fichar a Óscar Cortés. Se trata de un jugador de 22 años, convocado en Selección Colombia y con pasado en Millonarios F.C.

James Rodríguez descubrió detalle en su primer gol con Nacional: “Me mostraron hace 10 minutos”

Lucas González le mandó mensaje a Néstor Lorenzo por polémica con convocados a Selección Colombia

La información la entregó el periodista Johan Gómez en el podcast La Liga de La Liga. Dijo que la llegada de Cortés podría concretarse para 2027, justo cuando Atlético Nacional jugará la Copa Libertadores.

Revelan interés de Atlético Nacional por Óscar Cortés

“El extremo Óscar Cortés, futbolista de la Selección Colombia en la actual fecha Fifa, tiene muchas posibilidades de reforzar a Atlético Nacional el próximo año. El club ‘verdolaga’, máximo favorito a ganar la Liga Colombiana y la Copa Colombia, ya tiene asegurado su cupo en la Copa Libertadores del próximo año y quiere mejorar su plantilla”, fue la información del medio referenciado.

Óscar Cortés nació en Tumaco el 3 de diciembre de 2003. Actualmente juega en Huracán de Argentina, y allí está a préstamo hasta diciembre de 2026.

¿Óscar Cortés, jugador de la Selección Colombia, llega a Atlético Nacional? Información de @johangomez84 en #LaLigaDeLaLiga junto a @titopuccettic, @RICHENAO y @PaoloArenas. En YouTube: https://t.co/JjzjucatmE En Kick: https://t.co/aEBEy74u34 — Revista La Liga (@REVISTA_LALIGA) November 13, 2026

Cortés tiene contrato con Rangers de Escocia hasta junio de 2029. Según Transfermarkt, tiene un valor en el mercado de 3 millones de euros, aunque el más alto que alcanzó fue de 4.2 millones de euros (julio de 2023).

Óscar Cortés, con pasado en Millonarios: ¿a Atlético Nacional?

Óscar Cortés se formó en Millonarios y fue una de las apuestas juveniles más importantes del cuadro embajador en los últimos años. Incluso, genera un recuerdo poco grato en Atlético Nacional.

El atacante integró la nómina de Millonarios que se coronó campeona en el primer semestre de 2023, venciendo en la final a Atlético Nacional. Se trató de una de las finales más importantes en la historia del FPC.

El jugador Óscar Cortés posando con la Liga que obtuvo con Millonarios ante Nacional (2023-l). Foto: Instagram / @oscarcortes47

Para este mes de noviembre de 2026, Cortés fue llamado por el técnico Néstor Lorenzo para la doble jornada amistosa contra Chile. El atacante entró a la convocatoria reemplazando a Jaminton Campaz.

Además de Óscar Cortés, otros nombres que suenan como rumores para llegar a Nacional son Fabricio Sanguinetti, Gian Franco Allala y Déiver Machado.

Se trata de rumores de la prensa, no confirmados por parte de ninguna fuente oficial aún, pero que encajarían con ese interés del verde de Antioquia por tener una nómina amplia en 2027.