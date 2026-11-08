Néstor Lorenzo tomó decisión de último momento: sale jugador de la convocatoria y ya tiene reemplazo

El cuerpo técnico de la Selección Colombia confirmó la baja del atacante Jaminton Campaz para los compromisos amistosos programados en la fecha Fifa de este mes de noviembre de 2026. El extremo nariñense terminó con molestias físicas tras actuar en el reciente partido oficial disputado con su club, Rosario Central, situación que le impide integrarse a la concentración del combinado nacional en los tiempos estipulados.

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De acuerdo con el informe oficial expedido por el departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol, el futbolista presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

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Ante la imposibilidad de contar con el atacante en plenitud de condiciones, el entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores expresaron públicamente sus deseos de una pronta y satisfactoria recuperación.

Por la desvinculación de Campaz, el cuerpo técnico tricolor citó de urgencia a Óscar Cortés, jugador del Club Atlético Huracán de Argentina, quien se unirá a la concentración en las próximas horas. La incorporación del extremo tumaqueño responde a la necesidad de mantener el peso ofensivo en las bandas de cara a los duelos de preparación programados para el cierre del calendario internacional del año.

𝗝𝗮𝗺𝗶𝗻𝘁𝗼𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝘇 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 🔗 https://t.co/1XqjnkD9Nu #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/deSgC1nehB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 8, 2026

Cortés viene de figurar en el fútbol argentino con la camiseta del ‘Globo’, lo que le permite llegar con ritmo de competencia para asumir la vacante en el seleccionado nacional.

El seleccionado colombiano confía en que Campaz superará sin contratiempos el proceso de rehabilitación física en el conjunto rosarino para estar disponible en los próximos compromisos internacionales.

Por su parte, Cortés integrará el grupo de convocados en la sede de concentración para encarar los trabajos tácticos previos a los enfrentamientos amistosos internacionales fijados en la ventana de fin de año.

La Selección Colombia verá acción el próximo viernes 13 de noviembre, cuando se enfrente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al combinado nacional de Chile.