Malas noticias para Luis Díaz en Alemania: Bayern Múnich confirmó lo peor

El Bayern Múnich atraviesa uno de los tramos más complejos de la temporada en materia física, enfrentando una auténtica plaga de lesiones que ha mermado significativamente la plantilla dirigida por el cuerpo técnico.

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La preocupación en las toldas bávaras, que ya era alta debido a la ausencia prolongada del extremo colombiano Luis Díaz —quien está próximo a cumplir un mes fuera de las canchas—, se intensificó drásticamente en las últimas horas.

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El club alemán confirmó a través de sus canales oficiales una nueva y muy sensible baja estructural, la del histórico capitán y guardameta titular, Manuel Neuer.

El parte médico del capitán y la enfermería del gigante bávaro

El incidente médico que margina a Neuer de los terrenos de juego ocurrió durante el pasado fin de semana en el campeonato local. Según el comunicado médico del club, Neuer sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho en la reciente victoria 1-2 a domicilio frente al Mainz 05, lo que obligó a su sustitución poco antes del descanso.

Tras ser sometido a las correspondientes exploraciones por parte de los servicios médicos de la institución muniquesa, se determinó que el veterano portero causará baja de manera indefinida mientras avanza en su proceso de rehabilitación.

Lejos de decaer anímicamente, el campeón del mundo demostró su habitual fortaleza mental al abordar el contratiempo. “Una lesión nunca llega en el momento oportuno, pero es parte del juego. Ya he pasado por esto antes y también superaré esta vez. De ahora en adelante: me concentraré por completo en mi recuperación. Hasta entonces, apoyaré a mis compañeros en el campo siempre que pueda. Agradezco mucho todas sus palabras de ánimo”, señaló Neuer en un mensaje dirigido a la afición.

La caída del guardameta germano agudiza la crisis en el departamento médico del equipo, que actualmente trabaja a tope intentando recuperar a múltiples piezas clave.

A la inminente baja de Neuer y la ya conocida de Luis Díaz, se suman los nombres de Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Bara Sapoko Ndiaye, dejando al Bayern sin una parte sustancial de su columna vertebral. Pese a estas serias adversidades, el gigante de Baviera mantiene el liderato absoluto en la Bundesliga y se ubica en la decimotercera casilla de la renovada UEFA Champions League.

El equipo tendrá algunos días para reorganizar sus piezas de cara a su próximo compromiso liguero, programado para el viernes 20 de noviembre frente al Colonia por la décima jornada del torneo alemán.