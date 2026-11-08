Tabla de la Premier League: Manchester United cae en zona de descenso y Arsenal tiene nuevo escolta

Manchester United está oficialmente en zona de descenso. Los ‘Red Devils’ empataron en condición de local frente a Aston Villa (4-4) y se ubican en la casilla 18° de la tabla con apenas ocho puntos de 30 posibles.

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Arsenal, por su parte, se marcha al parón de selecciones como líder con cinco puntos de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, que es el sorprendente Brighton de Fabian Hürzeler. Un escalón más abajo vienen el Manchester City y el Liverpool.

En otros resultados de la fecha, Chelsea perdió en condición de visitante contra Sunderland (1-0), Everton le ganó al Coventry City (3-1) y Tottenham volvió a perder ante Leeds United (1-0).

La Premier League regresará el 21 de noviembre cuando termine la fecha FIFA de selecciones.

Manchester United 4-4 Aston Villa

Manchester United apenas se salvó de otra noche de pesadilla en Old Trafford. El equipo dirigido por Michael Carrick no pudo contener el poderío ofensivo de Aston Villa y, a pesar del empate agónico, cayó al fondo de la tabla de posiciones.

Los ‘Villanos’ empezaron a ganar a los 59 segundos de partido con un golazo de camerino convertido por el brasileño Alysson y tres minutos después marcaron el segundo a través de Nicolas Jackson.

El United pareció responder sobre los 15′ tras el penal que Bruno Fernandes cambio por gol e incluso empató el marcador por medio de Youri Tielemans, pero en el segundo tiempo volvió a quedar por debajo en el marcador gracias al tanto de John McGinn.

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La diferencia se alargó por Leon Goretzka, fichaje estelar del Aston Villa, que marcó al minuto 53 y decretó lo que para ese momento ya era goleada a favor de los visitantes.

Carrick trató de mover el banco buscando una reacción de sus jugadores, pero entre los abucheos de la hinchada y la falta de creatividad, no parecía haber salida. Pero Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu aparecieron en el tiempo de descuento para concretar el milagro.

Manchester United tendrá quince días para tomar decisiones sobre el futuro del proyecto tras caer en la zona roja. En Inglaterra hablan de la posible salida de Michael Carrick y la necesidad de contratar un entrenador de experiencia que pueda darle la vuelta a esta situación delicada.

Alineación titular del Manchester United vs. Aston Villa en Old Trafford. Foto: AP Photo/Ian Hodgson

Hinchas del Manchester United se manifestaron en contra de los directivos Foto: AP Photo/Ian Hodgson

Resultados de la fecha 10 en la Premier League