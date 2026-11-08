Gio Moreno se lució: magistral golazo de rabona para las leyendas de Colombia ante Ecuador

Giovanni Moreno, leyenda de Atlético Nacional, marcó tendencia en redes sociales por su espectacular golazo de rabona en el partido de las leyendas entre Colombia y Ecuador, partido benéfico disputado este sábado en el Estadio Centenario de Armenia.

La reacción de Jáminton Campaz cuando se enteró que Rosario Central no había sido campeón

Lucas González, DT de Nacional, se quejó por decisión de Néstor Lorenzo: “No es coherente”

A los 9 minutos del amistoso, cuando los espectadores apenas se estaban acomodando en sus asientos, Gio recibió una asistencia de Giovanni Hernández, controló la pelota en dirección al área y definió con una maniobra propia de su marca registrada.

La reacción de los recogebolas que estaban detrás del arco norte fue la muestra de lo que acababa de suceder sobre el campo de juego. Gio Moreno recibió aplausos desde la tribuna y prácticamente pagó la boleta con este tanto que le está dando la vuelta al mundo en redes sociales.

Como si fuera poco con el golazo de rabona, el volante antioqueño hizo doblete y fue la gran figura del partido amistoso entre las leyendas de ambos países.

Este duelo de Colombia vs. Ecuador en el Estadio Centenario de Armenia estaba organizado para recaudar fondos y apoyar a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.

En el evento participaron grandes glorias del fútbol profesional colombiano como Gio Moreno, Giovanni Hernández, Macnelly Torres, Fredy Guarín, Faustino Asprilla, Juan Carlos Henao, Iván Ramiro Córdoba, Fabián Vargas y Óscar Córdoba, entre otros.

El marcador final de este partido terminó con empate 2-2. Aunque Colombia empezó ganando gracias el doblete de Gio, en el tramo final del amistoso un autogol de Choronta Restrepo le costó la victoria a la Tricolor.

¿Cuándo y por qué se retiró Gio Moreno?

En tiempos donde Jackson Martínez está siendo determinante para Independiente Medellín, hay hinchas preguntado si es posible el regreso de Gio Moreno al fútbol profesional después de lo que ha demostrado en estos amistosos de leyendas.

El volante antioqueño puso fin a su carrera en agosto de 2022, justo después de haber sido campeón de la Liga BetPlay con Atlético Nacional. Tiempo después sonó para volver con la camiseta de Envigado; sin embargo, no se concretaron las negociaciones.

Así quedó la reclasificación tras los resultados de Nacional, América, Cali y Once Caldas

Su plan era durar varios años en Nacional, equipo que lo repatrío desde en Shanghai Shenhua de China, pero desacuerdos con la dirigencia terminaron por sentenciar su salida.

Días antes de tomar la decisión de retirarse, Gio Moreno había pedido reconocimiento para las labores del técnico Hernán Darío Herrera, quien había sacado campeón al cuadro verdolaga como interino y teniendo un sueldo menor respecto a los demás técnicos del fútbol colombiano.

Esas palabras causaron molestia en la cúpula de Atlético Nacional, generando la salida del ‘Arriero’ Herrera y también la de Gio.