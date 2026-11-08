Médico de Kbeto Zuleta reveló lo primero que quiso saber al despertar tras el accidente; no preguntó por su salud

El despertar de Kbeto Zuleta tuvo la preocupación de muchos de sus compañeros de agrupación y también demasiado dolor por las pérdidas que dejó el accidente. Así lo contó el médico Jorge Mario Córdoba, quien acompañó el traslado del cantante desde Valledupar hasta Barranquilla.

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Según el profesional, el artista preguntó por cada uno de los integrantes apenas recuperó la conciencia. La noticia de que algunos habían fallecido lo hizo romper en llanto, y fue una reacción que mostró que su primera inquietud no fue su propio estado de salud, sino saber que había pasado con las personas que viajaban con él.

Córdoba también explicó que Kbeto quiso conocer cómo estaban sus familiares. Preguntó por su padre, su madre y sus hermanos. Solo después de preguntar por sus compañeros y por los suyos, pensó en su propia situación.

Estado de salud de Kbeto Zuleta tras sufrir grave accidente de tránsito Foto: Montaje SEMANA

El médico compartió estos detalles en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde dio un parte positivo sobre el proceso de recuperación del cantante.

En su mensaje, aseguró que “Kbeto está evolucionando satisfactoriamente”, y señaló que permanece bajo atención especializada y con acompañamiento cercano.

El doctor resaltó que el artista cuenta con “los mejores cuidados médicos” y con el respaldo de su familia y de sus allegados.

Kbeto Zuleta Foto: Instagram @kbetozuleta

También hizo énfasis en que sus amigos han permanecido pendientes durante este momento tan complejo y no lo han dejado solo ni un solo minuto.

El accidente ocurrió cuando el cantante iba en un bus junto a los integrantes de su agrupación. El choque tuvo consecuencias dolorosas para el equipo, pues varias personas perdieron la vida, entre ellas Radamel Uribe Navarro, quien falleció en la madrugada de este domingo 8 de noviembre del presente año.

La recuperación de Kbeto, por eso, ha estado rodeada tanto de esperanza por su evolución como de tristeza por quienes no sobrevivieron.

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Lo que comentó el médico a cargo permitió conocer un momento íntimo del despertar del artista, especialmente por la manera en que reaccionó al enterarse de las pérdidas.

Que preguntara primero por sus compañeros y luego por sus familiares dejaron ver lo humano que es y el gran impacto que tiene esto sobre él. Por ahora, el parte y el mensaje del médico se concentra en la evolución favorable del cantante y en el acompañamiento que recibe.